Μητσοτάκης για θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: «Πρόκειται για δολοφονία από την τυφλή βία»

Τα συλλυπητήρια του στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της για την απώλεια της μητέρας και συζύγου αντίστοιχα, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την τραγική είδηση ότι η 70χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα από τον εμπρησμό στο σπίτι τους τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη: «Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα».

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης.

Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.

Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας.

Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας. Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος.

Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα.

Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».