Μητσοτάκης: Για πρώτη φορά, η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά

Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μία ακόμη αχρείαστη εστία έντασης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, τα λεγόμενα «ήρεμα νερά» και τις σχέσεις των δύο χωρών, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, είπε: Ξέρετε πρωθυπουργό που επιδιώκει ταραγμένα νερά; Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται».

«Το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε φουρτούνες και είχαμε αρκετές«, τόνισε και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, προχώρησε σε μία σειρά ενεργειών, τις οποίες όλοι συζητούσαν, αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση προχώρησε.Για πρώτη φορά, η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είμαι ο μόνος Ελληνας πρωθυπουργός που πήγε στην Αγκυρα κι έθεσε το ζήτημα casus belli που θυμίζω ότι υπάρχει από το 1995», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Για πρώτη φορά, η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για την κριτική που δέχεται από δύο πρώην πρωθυπουργούς, μίλησε για άδικη κριτική στο συγκεκριμένο θέμα. «Σέβομαι και τους δύο εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω πρέπει να ρωτήσετε αυτούς, όχι εμένα»., απάντησε.

«Θέλω να θυμίσω ποιες είναι οι συνολικές ενέργειες της Ελλάδος και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια και να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές σας ότι αυτά τα οποία σας αναφέρω είναι ζητήματα τα οποία πάντα συζητούνταν, αλλά αυτή η κυβέρνηση μόνο τόλμησε να τα υλοποιήσει», είπε ο κ. Μητσοτάκης παραθέτοντας τα εξής:

Επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια.

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, κατοχυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης

Εθνικός Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, καθώς με τη σφραγίδα της Ευρώπης αποτυπώνουμε πια σε χάρτη τα ανώτατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Θαλάσσια πάρκα, τα οποία ουσιαστικά ασκούν κυριαρχία σε όχι κυριαρχικά δικαιώματα

Ασκούμε κυριαρχία σε εκείνα τα νησιά που κρίνουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη θαλάσσια ζώνη πέριξ αυτών των νησιών.

Εξορύξεις για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια. με τη Chevron νοτίως της Κρήτης.

Σημαντική ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Άρα πείτε μου που ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της Διακήρυξης των Αθηνών;», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Δεν ακολουθούμε πολιτική επιδομάτων – Λάθος η μείωση ΦΠΑ»

Μετά τα ελληνοτουρκικά και τις αντιδράσεις, ο συζήτηση στράφηκε στην οικονομία. «Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει δύσκολα πέρα», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Εχουμε στόχους από την Ευρώπη κι αν η Ελλάδα ξεφύγει θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Όποιοι λένε μειώστε τον ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα θέλω να μου πουν: Τις απώλειες στα έσοδα του Κράτους από μία ενδεχόμενη μείωση στη φορολογία και στον ΦΠΑ, ποιος φόρος θα τις καλύψει;»

.Επανέλαβε, δε, τη θέση του ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι «λάθος, καθώς χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και όπου εφαρμόστηκε, απέτυχε.»

Σε ερώτηση για τα πλεονάσματα, τόνισε ότι «τα χρειαζόμαστε, για να μειώσουμε το χρέος.

«Θα θέλατε τα να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα χρέη σας; Όχι βέβαια. Μας κατάπιε το χρέος μία φορά. Η κυβέρνηση αυτή δεν επέλεξε πολιτική επιδομάτων. Δώσαμε επιδόματα επί Covid και έτσι έπρεπε να κάνουμε. Εμείς προχωράμε σε μείωση φόρων».