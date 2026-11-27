«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Αντώνη Πανούτσο. Έναν δημοσιογράφο με οξύ πνεύμα, ευρυμάθεια και αυθεντικό ύφος, που άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν. Το ίδιο και η δράση του ως ενεργού πολίτη. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους πολλούς φίλους του».