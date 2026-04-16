Μητσοτάκης για Μυλωνάκη: Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής

«Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής από αυτή τη δοκιμασία και σύντομα θα είναι κοντά μας» είπε για τον Γιώργο Μυλωνάκη, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής κατά την έναρξη της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου.

O Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε θερμά περαστικά για τη μεγάλη περιπέτεια υγείας» στον Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και πρόσθεσε:

«Ευχαριστώ τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που προθυμοποιήθηκε να μεταθέσουμε της σημερινή συνεδρίαση. Υπάρχει μεγάλη ψυχολογική ένταση, όμως θεώρησα επιβεβλημένη τη συζήτηση γιατί δίνεται ευκαιρία να μιλήσουμε για το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου και τις συνέπειες της τοξικότητας μέχρι και στις προσωπικές ζωές όσων ασχολούνται με την πολιτική», είπε ο Κυριάκος Μτσοτάκης.