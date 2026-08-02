Μητσοτάκης για Ιωάννη Βαρβιτσιώτη: «Υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας»

Τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη αποχαιρέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μια πολιτική προσωπικότητα που σφράγισε, τόσο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, όσο και την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός εξήρε τη θεσμική συνέπεια, την αποφασιστικότητα και το πολιτικό ήθος του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα.

«Σταθερός, αποφασιστικός και διαρκώς προσηλωμένος στη θεσμική ακεραιότητα, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η μακρά πολιτική διαδρομή του

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μακρά παρουσία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στη θητεία του σε σειρά κυβερνητικών θέσεων.

Όπως σημείωσε, υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, στα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Εμπορίου, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον δημόσιο βίο.

«Επιδεικνύοντας γενναιότητα, αλλά και διορατικότητα. Με γνώρισμά του την αφοσίωση στη Δημοκρατία και στην παράταξη. Και με προσωπικό ήθος που αναγνώριζαν φίλοι και αντίπαλοι», υπογράμμισε.

Η παρουσία του μετά την πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης παρέμεινε παρών στον δημόσιο διάλογο μέσα από τις παρεμβάσεις του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του για την ιστορία και τα μνημεία της χώρας, τα οποία μελετούσε συστηματικά και αγαπούσε διαχρονικά.

«Ευτύχησα από μικρός να παρακολουθήσω την πορεία του»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στην προσωπική σχέση που τον συνέδεε με τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είχε υπάρξει συνεργάτης του πατέρα του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

«Ευτύχησα από μικρός να παρακολουθήσω την πορεία του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο ξεκίνημα της δικής του πολιτικής διαδρομής είχε ακούσει τις συμβουλές του για τη σημασία της ευθύνης και του μέτρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε, τέλος, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στα παιδιά του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.