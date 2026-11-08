Μητσοτάκης για ιερά κειμήλια από Βουλγαρία: «Η ιστορική μνήμη επιστρέφει στον φυσικό της χώρο»

«Η ιστορική μνήμη επιστρέφει στον φυσικό της χώρο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την αντιφώνησή του στην πανηγυρική δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ, Πολιούχων της περιοχής.

Στην επίσημη τελετή παράδοσης των ιερών κειμηλίων, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «έμπρακτο αποτέλεσμα των πολλών δυνατοτήτων που έχει η πολιτιστική διπλωματία μας».

«Με μία πατριωτική πολιτική που δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή. Το κύρος της υψηλό. Και η φωνή της δυνατή. Δεν φοβάται, λοιπόν, να συζητήσει, να διεκδικήσει και να δικαιωθεί», πρόσθεσε.

«Ο δίαυλος παραμένει ενεργός, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον εντοπισμό, για την τεκμηρίωση και την επιστροφή όλων των πολιτιστικών αγαθών που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Βουλγαρία», τόνισε και κατέληξε: «ετεροβαρής δεν είναι μια συμφωνία η οποία ανοίγει το δρόμο στον επαναπατρισμό των θησαυρών μας. Ετεροβαρής και εναντίον μας τελικά είναι η αδράνεια και η ακινησία που τους κρατούν μακριά».