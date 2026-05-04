Μητσοτάκης για επέτειο Κολλεγίου Αθηνών: Να θέσουμε νέους φιλόδοξους στόχους για τα επόμενα 100 έτη

«Τιμή και ευκαιρία να αναπολήσουμε τις σχολικές μας αναμνήσεις» χαρακτήρισε την εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Κολλεγίου Αθηνών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος όμως απηύθυνε κάλεσμα «να μην μετατρέψουμε τη σημερινή γιορτή σε μια μέρα νοσταλγίας για ένα ένδοξο παρελθόν, αλλά σε μια μέρα νέων φιλόδοξων στόχων για τα επόμενα 100 χρόνια».

Με αφορμή μία φράση του Ελευθέριου Βενιζέλου κατά την ίδρυση του Κολλεγίου, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως: «Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι αν το κολλέγιο σήμερα παραμένει τολμηρό και καινοτόμο».

Στη συνέχεια περιέγραψε τις τέσσερις σημαντικές προκλήσεις για την επόμενη μέρα του Κολλεγίου:

Την τεράστια πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Σε αυτή τη συζήτηση το κολλέγιο πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή» τόνισε Τη σύνθεση του ίδιου του μαθητικού σώματος. «Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα πόσα παιδιά μπαίνουν μέσω εξετάσεων και πόσα μέσω άλλου τρόπου» είπε και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα για ευρύτερη κοινωνική διαστρωμάτωση Τις οικονομικές δυνατότητες του Κολλεγίου. «Χρειάζεται ένα καταπίστευμα το οποίο θα επιτρέπει σε όποιον μαθητή δεν έχει να καταβάλλει τα χρήματα να φοιτήσει, το κολλέγιο να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το καταπίστευμα». Το πώς το σχολείο θα γίνει συμπεριληπτικό και θα σέβεται τις προκλήσεις ψυχικής υγείας. «Εμείς μπορεί να τα καταφέραμε σχετικά καλά στη ζωή μας. Κάποιοι αποφοίτησαν με δύσκολες εμπειρίες. Η έμφαση στην ψυχική υγεία των παιδιών μας πρέπει να είναι μια προτεραιότητα του σχολείου για τα επόμενα χρόνια» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Θέλω να ευχηθώ το σχολείο να μη φοβάται να αλλάξει, όπως αλλάζουν οι καιροί» δήλωσε μεταξύ άλλων.