Μητσοτάκης: «Εθνική προτεραιότητα η ασφάλεια της Κύπρου – Οι κινήσεις μας είναι αμυντικές»

Διαστάσεις γενικευμένης σύρραξης λαμβάνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή , με το Ιράν να εξαπολύει τώρα επιθέσεις και κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ.

Το βλέμμα της Αθήνας στρέφεται σήμερα, Δευτέρα (09/03) στην Κύπρο, όπου κατέφθασε γύρω στη μία το μεσημέρι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ίδιος θα έχει συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο μίας τριμερούς με ηχηρά μηνύματα στήριξης, τη στιγμή που η Κύπρος δέχεται επιθέσεις με drone στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία εντείνονται, τη στιγμή δε που οι φόβοι των αναλυτών για εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, επιβεβαιώνονται.

Στις πρωινές συναλλαγές της Ασίας το πρωί της Δευτέρας (09/03) η τιμή του Brent εκτοξεύτηκε κοντά στα 120 δολάρια, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει λόγο για «μικρό τίμημα» σε νέα ανάρτησή του.

Το ιστορικό άλμα του πετρελαίου έχει προκαλέσει «αιμορραγία» στα διεθνή χρηματιστήρια, όπως και στο ελληνικό, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σημειώνει μεγάλη αύξηση κατά 30%.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει με αμείωτη ένταση το σφυροκόπημα σε Τεχεράνη και Βηρυτό, με το Λίβανο να κάνει λόγο για σχεδόν 400 νεκρούς.

Παράλληλα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία λένε ότι αναχαίτισαν πυραύλους, ενώ στο Μπαχρέιν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ανάμεσα τους και παιδιά, μετά από χτύπημα με drone.

Στην Τεχεράνη, η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική μετά το σφοδρό βομβαρδισμό στις δεξαμενές πετρελαίου, με μαύρους πυκνούς καπνούς να «πνίγουν» την πρωτεύουσα του Ιράν.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε σε νέες δηλώσεις του πως η απόφαση για τερματισμό του πολέμου θα ληφθεί από κοινού με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.