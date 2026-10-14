Μητσοτάκης: Έρχεται δύσκολος χειμώνας – Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στην Ευρώπη

Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση στον απόηχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγκαίνια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο “Γαλατικό Χωριό”, μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα».

Όπως είπε, «καμιά εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία διεθνή επίθεση« και αυτό θα είναι το μήνυμά του, αύριο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε τρεις κατευθύνσεις:

Η αναγκαία στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων προϋποθέτει παραπάνω δημοσιονομική ευελιξία. Θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω και στοχευμένα μέτρα δίπλα στα εθνικά μέτρα. «Δεν αρκούν οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα και να μην καταναλώνουμε βενζίνη».

Να στηρίξουμε και την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Να στηρίξουμε τη ναυτιλία.

«Στην Ευρώπη πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να απαντήσουμε ενιαία στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στο κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας. Μία απάντηση που θα φέρει χειροπιαστό αποτέλεσμα – μόνο αυτό μπορεί να κλείσει τον δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Δίκαιες και κοστολογημένες παρεμβάσεις»

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, λέγοντας ότι «ανακοινώθηκε η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσηςκατά 30% και μέχρι 1.200 ευρώ σε 1,2 εκ. νοικοκυριά, η μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει στα 1,55 ευρώ. Από σήμερα συνεχίζεται η επιδότηση τόσο του πετρελαίου στην αντλία κατά 40 λεπτά ανά λίτρο, όσο και στα καύσιμα κίνησης με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή και των διυλιστηρίων».

Τέλος, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για δίκαιες παρεμβάσεις, κοστολογημένες οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. «Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία», κατέληξε.