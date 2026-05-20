Μητσοτάκης: «Επενδύουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς» – 1.076 νέα λεωφορεία, συρμοί και προσλήψεις

Ριζικές αλλαγές στις συγκοινωνίες της Αθήνας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αμαξοστάσιο Σεπολίων στην εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», έχοντας εστιάσει σε ζητήματα καθημερινότητας, τα οποία και αξιολογούν ψηλά οι πολίτες. Παράλληλα, η κυβέρνηση έστειλε μηνύματα για την τήρηση όσων προεκλογικά είχε υποσχεθεί για τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνεπή πολιτική ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα και στάθηκε ιδιαίτερα στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την προμήθεια νέων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, την αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς και τις παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούνται στο δίκτυο.

Όπως σημείωσε, ο σχεδιασμός για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας αποτελεί μια διαρκή επένδυση στη λειτουργία της πόλης και στην ποιότητα ζωής των πολιτών, με στόχο ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και λειτουργικό δίκτυο για όλους τους επιβάτες.

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Όραμά μας είναι να κάνουμε τις αστικές συγκοινωνίες ελκυστικές για τον πολίτη. Η μόνη λύση είναι η συστηματική επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς για να φτάσουμε στους μέσους όρους της Ευρώπης.

Συνειδητά προσφύγαμε στο πιο φθηνό εισιτήριο στην Ευρώπη γιατί αποτελεί μια κοινωνική πολιτική προς όφελος των επιβατών. Ο εκσυγχρονισμός του ΟΣΥ γίνεται εξ ολοκλήρου στον Βόλο από ελληνικά χέρια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε.

Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Η αισθητική αναβάθμιση στην νέα ταυτότητα των αστικών συγκοινωνιών είναι ήδη ορατή. Στόχος να αξιοποιήσουμε όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία.

Μότο μας είναι το ”το είπαμε, το κάνουμε” και αυτό φαίνεται και στην αξιολόγηση των πολιτών για τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά ακόμη υπάρχει αρκετή δουλειά μπροστά».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί, επισημαίνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση νέων εργαζομένων στο σύστημα, οι οποίοι θα δεσμεύονται να παραμείνουν για τουλάχιστον πέντε χρόνια στον ΟΣΥ.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για πυκνότερα δρομολόγια και ενίσχυση του στόλου, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί νέοι συρμοί, με στόχο η συχνότητα να φτάσει στα 3,5 λεπτά τις ώρες αιχμής. Όπως είπε, η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη συνολική αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πρωτεύουσα.

Από το βήμα της εκδήλωσης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο και τους διευθύνοντες συμβούλους των συγκοινωνιακών φορέων ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, Αντώνη Κεραστάρη, Θανάση Κοτταρά και Στέφανο Αγιάσογλου, παρουσίασε τις βασικές τομές που υλοποιούνται στις αστικές συγκοινωνίες, με αιχμή την ανανέωση στόλου, τον εκσυγχρονισμό των μέσων σταθερής τροχιάς, την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με επιπλέον δρομολόγια και τη σημαντική βελτίωση των χρονοαποστάσεων.

Όπως επεσήμανε, η σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης, ιδιαίτερα στα λεωφορεία, αποτυπώνει την επιστροφή ολοένα και περισσότερων πολιτών στα δημόσια μέσα μεταφοράς, μέσα από έναν συνδυασμό παρεμβάσεων που ήδη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη:

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης στόλου λεωφορείων των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα ήδη ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο τα 1.700 νέα λεωφορεία τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων στις 15 πρότυπες γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης, με στόχο πυκνότερα και πιο αξιόπιστα δρομολόγια.

Η ενίσχυση των Μέσων Σταθερής Τροχιάς με την προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και την αναβάθμιση των υποδομών.

Το πρόγραμμα εκτεταμένης ανακατασκευής των 14 συρμών της Γραμμής 1, που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των αναμονών ακόμη και στα 5 λεπτά στις ώρες αιχμής.

Και υπογράμμισε «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για εμάς, είναι κάτι πολύ περισσότερο από υποδομές, οχήματα και διαδρομές. Είναι η καθημερινή αξιοπρέπεια του πολίτη. Είναι να φτάνει κάποιος στον προορισμό του με ασφάλεια, με συνέπεια, με σεβασμό. Είναι το δικαίωμα του εργαζόμενου να πάει στη δουλειά του, του νέου να πάει στο πανεπιστήμιο του, του ηλικιωμένου να κινηθεί με ευκολία, της οικογένειας να ζει μια καλύτερη καθημερινότητα.

Γιατί όπως σε κάθε διαδρομή, έτσι και στην πολιτική, πρέπει να θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε. Ποια ήταν η αφετηρία μας το 2019. Πού βρισκόμαστε σήμερα, το 2026. Και κυρίως, πώς συνεχίζουμε από εδώ και πέρα. Με περισσότερα έργα, περισσότερη ευθύνη και περισσότερη φροντίδα για τον πολίτη.

Γιατί τελικά η πρόοδος δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα γραμμών ή σε αριθμούς έργων. Μετριέται στο αν ο πολίτης αισθάνεται ότι η ζωή του γίνεται καλύτερη. Εκεί κρίνεται η πολιτική. Εκεί κρίνεται το κράτος. Εκεί κρίνεται η ευθύνη όλων μας.».

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός, συμπυκνώνοντας το νόημα της εκδήλωσης είπε χαρακτηριστικά «υλοποιείται η μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Οι αστικές συγκοινωνίες περνούν από την εποχή των excel και των καθυστερημένων αναφορών σε μια εποχή λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης αποκτούμε πλέον άμεση εικόνα του δικτύου, ώστε να παρεμβαίνουμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Στόχος μας είναι πιο αξιόπιστες και πιο ανθρώπινες συγκοινωνίες για τον πολίτη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή.»

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Αντώνης Κεραστάρης τόνισε: «Οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας αλλάζουν με νέο στόλο, ψηφιακά εργαλεία και πιο αξιόπιστες μετακινήσεις για τους πολίτες. Επενδύουμε στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας του επιβάτη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταφορών, ώστε οι δημόσιες συγκοινωνίες να γίνουν σύγχρονες, λειτουργικές και πιο φιλικές για τον πολίτη».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς, παραθέτοντας αριθμητικά στοιχεία ανέφερε: «Καθημερινά περισσότεροι από 800.000 επιβάτες επιλέγουν τις γραμμές 1, 2 και 3 και το τραμ για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και στρατηγικό πλάνο, ο αριθμός των διαθέσιμων συρμών στο Μετρό θα αυξηθεί από 40 το 2019 σε 60 έως το 2027, επιτρέποντας περισσότερα δρομολόγια και σημαντική μείωση των χρονοαποστάσεων στα 3,5 λεπτά στη Γραμμή 3 και στα 5 λεπτά στη Γραμμή 1. Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ προχωράμε με σταθερά βήματα στην ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των δικτύων Μετρό και Τραμ, με επίκεντρο τον επιβάτη και τη διαρκή βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ Στέφανος Αγιάσογλου δήλωσε: «Οι οδικές συγκοινωνίες προχώρησαν σε πλήρη μετασχηματισμό αναβαθμίζοντας ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό. Η σχεδόν καθολική ανανέωση του στόλου των οχημάτων, 1076 ολοκαίνουργια λεωφορεία έχουν ενταχθεί στο συγκοινωνιακό έργο, καθώς και η πρόσληψη 700 οδηγών από το 2020 έως σήμερα, έχουν οδηγήσει στη μείωση των χρονο-αποστάσεων και στη βελτίωση της επιβατικής εμπειρίας. Παράλληλα επιτυγχάνεται η πράσινη αστική κινητικότητα καθώς τα νέα-σύγχρονης τεχνολογίας οχήματα έχουν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα»

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, με βασικούς πυλώνες την ανανέωση του στόλου, τη βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εργαζόμαστε ώστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να λειτουργούν με σύγχρονες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, να είναι οικονομικά βιώσιμα και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες».

Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επισκέφθηκε αρχικά το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ και επιθεώρησε τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που έχουν ήδη ενταχθεί στον ανανεωμένο στόλο των συγκοινωνιών της Αθήνας, καθώς και πέντε νέα ειδικά οχήματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, τα οποία ενισχύουν τις υπηρεσίες μετακίνησης πολιτών με μειωμένη κινητικότητα. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια, όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο συρμό της Γραμμής 1 του Μετρό, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου των μέσων σταθερής τροχιάς.