Μητσοτάκης: Ενίσχυση της έρευνας στην Ελλάδα – Διεύρυνση συμμετοχής στο ERC

Την ενίσχυση της έρευνας αιχμής στην Ελλάδα και την στήριξη των επιστημόνων και τη διεύρυνση της ελληνικής συμμετοχής στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα συζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), καθηγήτρια Maria Leptin.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του ERC ως διεθνούς προτύπου ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης, με αποκλειστικό κριτήριο την αριστεία.

Παρουσίασε την πρόοδο της Ελλάδας από το 2019: οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αυξήθηκαν κατά 55%, φθάνοντας τα 3,62 δισ. ευρώ το 2024, ενώ ο αριθμός των ερευνητών ενισχύθηκε κατά 30%, στους 50.900 σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Οι επιχειρηματικές δαπάνες έρευνας αυξήθηκαν κατά 84%, επιβεβαιώνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή νέας γνώσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επιστροφή επιστημονικού δυναμικού, στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και στις νέες ερευνητικές υποδομές, όπως ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» και το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης «Pharos».

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι, παρά τις ισχυρές ελληνικές επιδόσεις στο «Horizon Europe», η συμμετοχή στο ERC παραμένει χαμηλότερη των δυνατοτήτων της χώρας. Παρουσιάστηκαν σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις για την προετοιμασία υποψηφίων, την καθοδήγηση νέων ερευνητών, τη χρηματοδότηση προτάσεων υψηλής αξιολόγησης που δεν εξασφαλίζουν ευρωπαϊκούς πόρους και τη βελτίωση των όρων υποδοχής επιστημόνων στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Παράλληλα, αναφορά έγινε στον σχεδιασμό αυτοτελούς Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, για αποτελεσματικότερο συντονισμό και περιορισμό του κατακερματισμού αρμοδιοτήτων.

Η Ελλάδα υποστηρίζει ένα ισχυρό ERC στο επόμενο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο, με αυξημένο προϋπολογισμό και διασφαλισμένη επιστημονική αυτονομία. Παράλληλα, επιδιώκει σταθερή συνεργασία με το ERC για την αξιοποίηση καλών πρακτικών και τη διαμόρφωση συνθηκών που θα επιτρέπουν σε περισσότερους κορυφαίους επιστήμονες να επιλέγουν την Ελλάδα για την έρευνά τους.

Στόχος είναι η επένδυση στη γνώση να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση μεγάλων διεθνών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας Σταύρος Καλαφάτης.