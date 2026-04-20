Μητσοτάκης: «Εμείς έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και άλλοι θέλουν να μας γυρίσουν στο 1980»

Στο προσυνέδριο με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές» που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παραβρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός στη διάρκεια της συζήτησης απάντησε σε ερώτηση για την μικρονησιωτικότητα και ζητήματα που συνδέονται με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή και σε ότι αφορά τα κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν, προκειμένου να παραμένουν οι νέοι στα νησιά ή και να επιστρέψουν. «Προικίζουμε την Κρήτη με υποδομές για τα επόμενα 50 χρόνια» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στα έργα που υλοποιούνται για την ενίσχυση του τουρισμού.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έστειλε και μήνυμα πολιτικής διαφοροποίησης και σύγκρισης με την αντιπολίτευση, δίνοντας έμφαση στον διάλογο για τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και στον σχεδιασμό για το μέλλον της χώρας.

Αναφερόμενος στη σύσκεψη που προηγήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης για τη λειψυδρία όπου αναζητήθηκαν λύσεις σε αυτό το μεγάλο ζήτημα είπε ότι το κυβερνών κόμμα επιλέγει συνειδητά έναν διαφορετικό δρόμο πολιτικής αντιπαράθεσης: «Αφήσαμε στην άκρη τους όποιους ανταγωνισμούς και την τοξικότητα και συζητήσαμε για τα προβλήματα του τόπου».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή η στάση συνιστά μια σαφή πολιτική διαφοροποίηση, επισημαίνοντας τον ρόλο των πολιτών στην τελική κρίση: «Είναι μια κυβέρνηση που συζητά το μέλλον και εσείς θα την κρίνετε. Από την άλλη, έχουμε μια αντιπολίτευση που μηδενίζει τα πάντα».

Στο ίδιο πλαίσιο, περιέγραψε τη βασική διαχωριστική γραμμή στο πολιτικό σκηνικό, αντιπαραβάλλοντας δύο διαφορετικές λογικές για την πορεία της χώρας: «Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή: ανάμεσα σε ένα κόμμα που μιλά με σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε ένα άλλο που θέλει να μας γυρίσει στο 1980».

Με την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αναδείξει το δίλημμα της επόμενης περιόδου, θέτοντας στο επίκεντρο τη σταθερότητα, τον σχεδιασμό και την προοπτική έναντι της, όπως είπε, πολιτικής του μηδενισμού.

Ο κ. Μητσοτάκης και ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της τοπικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των μικρών νησιών, τονίζοντας ότι «μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά για τις τύχες τους».

Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Δήμαρχο Χάλκης, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Φόδελε, έναν tour operator και μία Έφορο Αρχαιοτήτων υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά ή μόνο ως καλοκαιρινό ζήτημα, αλλά ολιστικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Αν θέλουμε να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία, οφείλουμε να δούμε τις ανάγκες των πολιτών όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και τον χειμώνα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις αναπτυξιακές προοπτικές, επισήμανε ότι υπάρχουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε τα νησιά που σήμερα θεωρούνται «άγονες γραμμές» να μετατραπούν σε «γόνιμους τόπους», με βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα και βελτιωμένες υποδομές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, η οποία –όπως είπε– προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την υπέρβαση γεωγραφικών περιορισμών. Στο ίδιο πλαίσιο, ευχαρίστησε τον Χατζηιωάννου για την πρωτοβουλία ενίσχυσης των γιατρών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ιδιωτικής συμβολής στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τουρισμό και στον στρατηγικό στόχο για την επέκτασή του σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «εντυπωσιακή πρόοδο» τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η Κρήτη αποτελεί τη «ναυαρχίδα» της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης.

Όπως τόνισε, τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. «Για πρώτη φορά βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση στα χρήματα που ξοδεύουν οι επισκέπτες, και αυτή πρέπει να είναι η βασική κατεύθυνση του ελληνικού τουρισμού», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της κατά κεφαλήν δαπάνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι ο στόχος για 12μηνο τουρισμό δεν αποτελεί απλώς σχεδιασμό, αλλά ήδη υλοποιείται. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα ο αριθμός των επισκεπτών που έρχονται με βασικό κίνητρο τον πολιτισμό παραμένει περιορισμένος, σημειώνοντας πως αυτή η εικόνα αρχίζει σταδιακά να αλλάζει.

Ειδική αναφορά έκανε στην προοπτική της Κρήτης, εκτιμώντας ότι «νομοτελειακά θα εξελιχθεί σε πρωταγωνίστρια του 12μηνου τουρισμού», χάρη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τη δυναμική της. Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα θεμέλια της τουριστικής ανάκαμψης τέθηκαν με τον τρόπο που η χώρα διαχειρίστηκε το άνοιγμα μετά την πανδημία της COVID-19.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στη διεθνή συγκυρία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στη σωστή πλευρά της γεωπολιτικής γραμμής», τη στιγμή που ανταγωνιστικοί προορισμοί στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Παρά τις δυσκολίες, υπογράμμισε ότι «οι κρίσεις θα είναι πάντα μπροστά μας, αλλά το ζητούμενο είναι να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά».

