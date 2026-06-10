Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Η Κυριακή της επιλογής θα είναι μία και πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία

Σήμα εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, η οποία συνεδρίασε με βασικό θέμα την εκλογή του νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης περιόδου, συνδέοντας την οργανωτική ανασυγκρότηση της παράταξης με την πολιτική και εκλογική προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα διαρκούς κινητοποίησης προς τα κομματικά στελέχη.

Νέος Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, διαδεχόμενος τον Στέλιο Κονταδάκη.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον απερχόμενο γραμματέα για την προσφορά του, τονίζοντας ότι «δούλεψε ακούραστα σε μια πολύ απαιτητική περίοδο», ενώ κάλεσε τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής να τον χειροκροτήσουν για τη συμβολή του στην πορεία της παράταξης.

Παράλληλα, παρουσίασε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ως το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη «βαριά σκυτάλη» της κομματικής οργάνωσης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική περίοδο.

«Δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εισέρχεται ουσιαστικά σε μια μακρά προεκλογική διαδρομή.

«Είμαστε στην τελική ευθεία – Κάθε μέρα μετράει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι, παρά τη χρονική απόσταση που απομένει μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, το κόμμα δεν έχει περιθώριο εφησυχασμού.

«Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει», τόνισε, καλώντας σε πλήρη κινητοποίηση τον κομματικό μηχανισμό και τα στελέχη της ΝΔ.

Μάλιστα, προανήγγειλε νέο κύκλο περιοδειών σε ολόκληρη τη χώρα, δηλώνοντας πως «θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη», ενώ αποκάλυψε ότι ο ίδιος θα ξεκινήσει αυτόν τον κύκλο επισκέψεων από τη Ρόδο το προσεχές Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές μετά τη συνεδρίαση, οι εξορμήσεις του κομματικού μηχανισμού αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, με πρώτο σταθμό την Κεντρική Μακεδονία.

Εξορμήσεις σε όλη τη χώρα και ανάδειξη του κυβερνητικού έργου

Η νέα οργανωτική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας θα βασιστεί στην αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού έργου της περιόδου 2023-2027.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη καταρτιστεί ειδική κωδικοποίηση των βασικών μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων της κυβέρνησης, η οποία θα παρουσιαστεί στα στελέχη του κόμματος σε όλη την Ελλάδα.

Στόχος είναι το κυβερνητικό έργο να μεταφερθεί με ενιαίο τρόπο στη βάση της παράταξης και να γίνει, όπως επισημαίνουν κομματικές πηγές, «κτήμα των πολιτών».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική που έχει χαράξει το Μέγαρο Μαξίμου για τη διατήρηση της πολιτικής πρωτοβουλίας και τη συνεχή παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στον δημόσιο διάλογο.

Συστράτευση και νέα ανοίγματα

Ο πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα ενότητας και διεύρυνσης, περιγράφοντας μια διπλή πολιτική στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.

Από τη μία πλευρά, ζήτησε τη συστράτευση όλων των στελεχών της παράταξης και την ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού σε κάθε γωνιά της χώρας.

Από την άλλη, έδωσε έμφαση στη συνέχιση των πολιτικών ανοιγμάτων της Νέας Δημοκρατίας σε νέες κοινωνικές και εκλογικές ομάδες, μια στρατηγική που –όπως εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη– εφαρμόζεται σταθερά από το 2019 και συνέβαλε καθοριστικά στις εκλογικές νίκες του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023.

Το «πατριωτικό DNA» της ΝΔ

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε επίσης τον πατριωτικό χαρακτήρα της παράταξης, συνδέοντας την κυβερνητική πολιτική με την ενίσχυση της άμυνας, τη φύλαξη των συνόρων και τη διεθνή παρουσία της χώρας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι αναφορές αυτές αποτελούν απάντηση σε όσους –όπως χαρακτηριστικά λένε– εμφανίζονται ως «επαγγελματίες ανησυχούντες» και αμφισβητούν τις επιλογές της κυβέρνησης στα εθνικά ζητήματα.

Το τρίπτυχο της επόμενης περιόδου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο πρωθυπουργός περιέγραψε και το βασικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία τα επόμενα χρόνια.

Το πρώτο σκέλος αφορά τις συνεχείς εξορμήσεις και την οργανωτική παρουσία του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο σχετίζεται με τη διαρκή προβολή και ανάλυση του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται.

Το τρίτο αφορά την επεξεργασία και παρουσίαση του νέου προγραμματικού λόγου της παράταξης με ορίζοντα το 2030, μέσα από τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής ατζέντας για την επόμενη περίοδο.

«Να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του με σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει των επόμενων εκλογών, θέτοντας ως βασικό διακύβευμα τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας.

«Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ’ όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας», ανέφερε.

Μάλιστα, επανέφερε το δίλημμα της αυτοδυναμίας, σημειώνοντας ότι «η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία».

Απευθυνόμενος στα στελέχη της παράταξης υπογράμμισε ότι «κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής και αναποφάσιστος», ενώ έθεσε το πολιτικό ερώτημα προς τους πολίτες για το αν θα επιλέξουν «σιγουριά με αποτέλεσμα ή ένα τυφλό άλμα στο κενό».

«Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα κρύβεται μέσα σε δύο λέξεις: Νέα Δημοκρατία», τόνισε, καταλήγοντας ότι η παράταξη έχει «καθήκον να δώσει και πάλι τη νίκη στο όνομα της Ελλάδας και του μέλλοντός της».

ΠΗΓΗ ΕΡΤ