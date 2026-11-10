Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν στις 2 Μαΐου οι εκλογές

Οι εκλογές δεν θα πραγματοποιηθούν στις 2 Μαΐου επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας το μεσημέρι της Τρίτης.

Ερωτηθείς αν πρέπει να πάνε διακοπές οι παριστάμενοι το Πάσχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε:

«Κανείς δεν θα σκεφτεί να αναβάλλει τα σχέδια του για τις διακοπές του Πάσχα. Έχω πει και το επαναλαμβάνω κατηγορηματικά ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν στις 2 Μαΐου».

Σε δεύτερη ερώτηση αν ισχύει το ίδιο και την επόμενη από το Πάσχα αργία, αυτή του Αγίου Πνεύματος ο πρωθυπουργός απάντησε:

«Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο όσο και αν με πιέσετε».

«Άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα του γαλλικού πλοίου έχει δώσει μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος»

Σε ερώτηση για το θέμα των ημερών, τις έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ο πρωθυπουργός τόνισε στο συνέδριο «Greece Talks»:

«Εκτιμώ ότι θα είναι ένα ταξίδι χωρίς αναταράξεις. Επιτρέψτε μου να θυμίσω το έργο αυτό σχεδιάζεται εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένα έργο το οποίο συνδέει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο και τελικά και την Κύπρο με το Ισραήλ, εξαιρετική σημασίας προκειμένου να βγει η Κύπρος από την ενεργειακή της απομόνωση. Είναι ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος το οποίο χρηματοδοτηθεί με παραπάνω από 600 εκατομμύρια € από ευρωπαϊκούς πόρους και είναι ένα έργο το οποίο πια έχει ως πλειοψηφικό μέτοχο μία γαλλική εταιρεία, ένα γαλλικό κεφάλαιο το οποίο επενδύει σε υποδομές αλλά και ως κύριο προμηθευτή μία άλλη γαλλική εταιρεία η οποία και θα κατασκευάσει το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης».

«Κατά συνέπεια δεν είναι ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ισχυρή γαλλική παρουσία. Και επί της ουσίας αυτό το οποίο έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες, και νομίζω ότι πρέπει να είναι απολύτως σαφές στην ελληνική κοινή γνώμη είναι ότι άδεια για την πλεύση αυτού του πλοίου προκειμένου να κάνει την ερευνητική δραστηριότητα έχει έχει δώσει μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος. Το επαναλαμβάνω η άδεια έχει δοθεί μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο και θα είναι λάθος να συγχέουν κάποιοι μία γενικής μορφής ενημέρωση για το έργο αυτό, η οποία μπορεί να αποστέλλεται σε τρίτες χώρες, Τουρκία, Αίγυπτος με την αδειοδοτική διαδικασία αυτή καθαυτή η οποία επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των ελληνικών και κυπριακών αρχών», υπογράμμισε.

«Η ενημέρωση της Γαλλίας προς την Τουρκία δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση»

Σε ερώτηση για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε:

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να θέλω να μπορώ να πω αυτή τη στιγμή περισσότερες λεπτομέρειες. Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει γαλλική πλευρά στην Τουρκία κάθ´ οποιοδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση. Κατά συνέπεια η απάντησή μου είναι σαφής. Δεν έχει ελληνική κυβέρνηση κάποιο πρόβλημα με αυτήν την ενημέρωση η οποία έγινε στις τουρκικές αρχές από την γαλλική πλευρά».

«Το τι λέει η Τουρκία δημόσια δεν έχει σημασία»

Κληθείς να σχολιάσει πως τα τούρκικα ΜΜΕ λένε ότι ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία και μιλάνε για μία νέα NAVTEX από την Τουρκία, o πρωθυπουργός απάντησε:

«Το έχω πει πολλές φορές, και σε έργα που έχουν γίνει στο Αιγαίο, διασυνδέσεις ελληνικών νησιών, δε ζητήθηκε ποτέ άδεια από την Τουρκία. Μπορεί να παρεμβαίνει και να θεωρεί ότι πρέπει να δώσει και αυτή άδεια, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο αυτό, ούτε κάτι καινούργιο και όμως οι συνδέσεις ανάμεσα στα ελληνικά νησιά έχουν προχωρήσει κανονικότατα χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο στο πεδίο. Άρα το τι λέει η Τουρκία δημόσια για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Μεγάλη σημασία έχει η πραγματικότητα και τα πραγματικά γεγονότα και το ποιος τελικά έδωσε την άδεια και με ποιον ζητήθηκε η άδεια. Η άδεια λοιπόν ζητήθηκε από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές και άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία ούτε από κανένα άλλο κράτος το οποίο μπορεί να εμπλέκεται δυνητικά σε αυτή την υπόθεση».

«Γιατί κάποιοι επιλέγουν να πιστεύουν την άλλη πλευρά και όχι την ελληνική κυβέρνηση;»

«Επιτρέψτε μου να κάνω εδώ μία γενικότερη παρατήρηση σε σχέση με τον πολιτικό διάλογο που αναπτύχθηκε στη χώρα μας γύρω από το ζήτημα αυτό. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν αρκετοί στην πατρίδα μας, συμπεριλαμβάνουν σε αυτούς και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία είτε επιθυμούν το έργο αυτό να μη γίνει, είτε επιθυμούν να προκληθεί κάποια κρίση από την οποία τελικά η Ελλάδα θα ηττηθεί. Ούτε το ένα θα συμβεί ούτε το άλλο», τόνισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Όμως έχω μία απορία. Γιατί σε ορισμένα ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος δεν μπορεί να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής και γιατί στο κάτω κάτω της γραφής επιλέγουν κάποιοι να πιστεύουν την άλλη πλευρά και όχι την ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό είναι κάτι που αφορά και μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία διαρκώς παρουσιάζουν την κυβέρνηση κι εμένα, τον υπουργό εξωτερικών, περίπου ως προδότες αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης των οποίων τη στάση πραγματικά δεν κατανοώ. Θέλω να θυμίσω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενημερώνονται στη Βουλή, σε κλειστές συνεδριάσεις από τον υπουργό Εξωτερικών».

«Άλλο η κριτική και άλλο οι βαρύτατοι προσωπικοί χαρακτηρισμοί»

Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «ουδέποτε η κυβέρνηση αυτή έχει αρνηθεί την ενημέρωση της Βουλής. Και πείτε μου πως πρέπει να αισθάνεται ο υπουργός Εξωτερικών όταν μία ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών και την ίδια ώρα διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο από αυτή την ενημέρωση. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ούτε την στοιχειώδη σοβαρότητα ως βολή και κόμματα της αντιπολίτευσης να προστατέψουμε μία συζήτηση που εκ των πραγμάτων στην διπλωματία υπάρχουν και εμπιστευτικές πληροφορίες. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή πλησιάζουν σιγά σιγά οι εκλογές, πρέπει μονίμως η κυβέρνηση αυτή να βρίσκεται στο στόχαστρο. Καταλαβαίνω όλα αυτά, είναι μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα και θέλω να θυμίσω ότι και οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι τώρα δεν μας ασκούν απλά κριτική, είναι άλλη κριτική και άλλο οι βαρύτατοι προσωπικοί χαρακτηρισμοί».

«Είναι οι ίδιοι οι οποίοι πίστευαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα με την Ιταλία, είναι ίδιοι που λέγανε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε την με την Αίγυπτο, ήταν οι ίδιοι που λέγανε ότι η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να θωρακίσει τις ένοπλες δυνάμεις, είναι ίδιοι που λέγανε ότι η Ελλάδα δεν θα τολμήσει να κάνει τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και τον χωροταξικό σχεδιασμό. Και όμως όλα αυτά προχώρησαν γιατί η κυβέρνηση αυτή επιλέγει την ενεργό διπλωματία και όχι την πολιτική της ακινησίας», σημείωσε.

«Και με αυτό τον τρόπο πιστεύω ότι μπορεί και τελικά θα επιλυθεί και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης το οποίο μας ταλαιπώρησε και μας προβλημάτισε θα έλεγα στο παρελθόν», σχολίασε ο πρωθυπουργός.