Μητσοτάκης από Βούλα: «Ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει»

Επίθεση στη αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης (16/6) κατά την επίσκεψή του στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, υποστηρίζοντας ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα.

Ο πρωθυπουργός λίγη ώρα νωρίτερα έκανε αυτοψία στο ρέμα Κόρμπι, ένα σημείο που έχει πλημμυρίσει πολλές φορές στο παρελθόν -τελευταία φορά πριν από λίγους μήνες- και που είναι σε εξέλιξη η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων που προβλέπεται να ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2027.

Παράλληλα, είδε από κοντά το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, είναι ένα από τα 156 Κέντρα Υγείας σε όλη την Ελλάδα που έχουν ανακαινισθεί με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και τόνισε ότι η βελτίωση του ΕΣΥ αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση:

«Η ανάταξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας – Όλα όσα έχουμε κάνει στην Υγεία σηματοδοτούν ότι πέρα από τη στείρα αντιπαράθεση, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι τι θα κάνει τη ζωή του καλύτερη – εμείς δεν τάξαμε λαγούς με πετραχήλια».

Και συνέχισε: «Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς – αυτό που κάνω εδώ σήμερα στο 3Β, το κάνω τρία χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τις εκλογές.

Η δικιά μας γενιά που μεγάλωσε πολιτικά δεκαετία 80 και 90 είναι η ιστορία του χρέους να πλακώνει τη χώρα και για πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει να μειώσει το δημόσιο χρέος της με το γρηγορότερο ρυθμό στην ιστορία – έχουμε χρέος να μην κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος που θα μας πνίξει – έχουμε χαράξει μια συνετή πολιτική – να μειώσουμε φόρους – να στηρίξουμε τους πολίτες.

Στο πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο «τζάμπα 1» συναγωνίζεται τον «τζάμπα 2» – όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει – Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά, εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα.

Κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα ΜΜΜ και εμείς έχουμε μηδενίσει το φόρο για τη νέα γενιά Να έχετε μεγάλη επιφύλαξη αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν – σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές».

Προαναγγέλλοντας ότι αύριο, Τετάρτη, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει την πλατφόρμα «posokanei», ο πρωθυπουργός δήλωσε ακόμη ότι: «Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ότι θα περάσει στην αγορά. Αύριο παρουσιάζουμε μια καινοτόμα πλατφόρμα την posokanei που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα τιμή τις καλύτερες τιμές».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέφερε κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό: «Όλα τα έργα που φτιάχνονται στην περιοχή είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η πόλη αλλάζει μορφή με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Και εγώ και οι αυτοδιοικητικοί τον ευχαριστούμε από καρδιάς».

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, συμπλήρωσε: «Σε όλα τα προβλήματα μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάντα «παρών».