Μητσοτάκης από το συνέδριο της ΚΕΔΕ: Τα 6+2 μέτρα για την οικονομική ενίσχυση των δήμων

Δέσμη 6+2 μέτρων για την οικονομική ενίσχυση των δήμων και την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και των αυξημένων λειτουργικών τους δαπανών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. Οι πρωτοβουλίες που παρουσίασε αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση έργων ανακύκλωσης και οδοποιίας, την αποπληρωμή οφειλών προς παρόχους ενέργειας, την ενίσχυση των πόρων της Αυτοδιοίκησης και τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ενεργειακό κόστος, με τον πρωθυπουργό να προαναγγέλλει πρόσθετη ρύθμιση χρεών προς τη ΔΕΗ και ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος για τους δήμους.

Πρωτοβουλίες ρεαλισμού

«Δεν θα σας κοροϊδέψω με ψεύτικες υποσχέσεις και ακοστολόγητα συνθήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τις οκτώ παρεμβάσεις ως «πρωτοβουλίες ρεαλισμού». «Το τελευταίο διάστημα οι συνθήκες είναι αντίξοες και οι επόμενες εξελίξεις αχαρτογράφητες. Στόχος μας όχι το ιδανικό, αλλά να πετύχουμε το δυνατό», σημείωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα προωθούνται με βάση τις σημερινές δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

1. Πιστώνονται αμέσως στους δήμους 300 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΑΝ, ώστε να τα διαθέσουν οι ίδιοι σε έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους.

2. Ακόμη 240 εκατ. ευρώ διατίθενται μέσα στον Νοέμβριο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δημοτικών οφειλών προς παρόχους ενέργειας.

3. Αυξάνεται το Τέλος Παρεπιδημούντων από 0,75% στο 1% ως πόρος της Αυτοδιοίκησης.

4. Διπλασιάζεται η ετήσια κρατική επιχορήγηση προς τους δήμους για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

5. Προβλέπεται πρόσθετη ετήσια χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ για έργα εσωτερικής οδοποιίας, μέσω Ειδικού Τέλους, μόλις ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.

6. Διατίθενται επιπλέον 50 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας, με στόχο την αξιοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής από τοπικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για αυτοκατανάλωση. Δύο πρόσθετες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος

7. Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ προωθείται πρόσθετη ρύθμιση για τις εναπομείνασες οφειλές των δήμων, ύψους έως 60 εκατ. ευρώ.

8. Δρομολογείται η κατάρτιση ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους δήμους, με την εφαρμογή του να τοποθετείται χρονικά μετά την πρώτη αποκλιμάκωση της αναταραχής στην αγορά ενέργειας.