«Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί επί της αρχής περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Συνοχής», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος της Ευρωπαϊκής Ένωσηςπου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες σήμερα Πέμπτη και αύριο, Παρασκευή (26-27/11).

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι ηγέτες της ΕΕ προσέρχονται στην έκτακτη σύνοδο για να συζητήσουν για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία, εν μέσω σημαντικών διαφορών.

«Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση να παίξει έναν δημιουργικό ρόλο, έχοντας όμως και απόλυτη αίσθηση των κόκκινων γραμμών, τις οποίες υπερασπιζόμαστε μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Σημείωσε ότι η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει έχοντας δεχθεί κάποιες κοινές παραδοχές. «Δεν μπορούμε να συζητάμε για μία ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μία Ευρώπη η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων, χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές και σίγουρα δεν μπορούμε να δεχτούμε μία Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι ταυτοτικές πολιτικές οι οποίες είναι κατοχυρωμένες στις ευρωπαϊκές συνθήκες και οι οποίες συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσέθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε και χαιρέτησε τη «φιλότιμη και φιλόδοξη προσπάθεια» που έχει κάνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα «να γεφυρώσει την απόσταση που χωρίζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Ωστόσο ξεκαθάρισε πως «η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, δεν θα μπορούν επί της αρχής να δεχθούν περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

«Από εκεί και πέρα, είμαστε διατεθειμένοι να διερευνήσουμε καινοτόμες λύσεις ως προς την εξεύρεση καινούριων ιδίων πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», προσέθεσε και τόνισε πως «η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει μία πρόταση για μία κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, το οποίο η οποία έχει γίνει καταρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς από τους συναδέλφους μας».

Καταληκτικά, σημείωσε ότι «είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί μία οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, καθώς αν αυτό δεν συμβεί, οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την πολιτική συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2027».