Μητσοτάκης από «Παπανικολάου»: Η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο στα Βαλκάνια

«Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια»,, δήλωσε οΚυριάκος Μητσοτάκης αφού επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκημαζί με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά του γιατί όπως τώρα δίνεται η δυνατότητα «να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών», και έδωσε τα συγχαρητήριά του στον κ. Γεωργιάδη για το γεγονός ότι το έργο παραδόθηκε εντός χρονοδιαγράμματος.

«Νομίζω ότι το κτήριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε τέτοιες δημόσιες υποδομές Υγείας πηγαίνουν προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκηςπροσθέτοντας ότι «το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό των στελεχών δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη».

«Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει να παραδώσουμε: Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε και βήμα βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση», κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Αύξηση κυτταρικών θεραπειών κατά 30-50%

Με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας εκτιμάται ότι ο αριθμός των κυτταρικών θεραπειών, που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες κακοήθειες του αίματος, όπως η λευχαιμία και το λέμφωμα, μπορεί να αυξηθεί κατά 30% έως 50%, καθώς αυξάνεται η δυναμικότητα και παράλληλα διευρύνονται οι θεραπευτικές ενδείξεις. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η χορήγηση κυτταρικών θεραπειών σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ευρωπαϊκών ενδείξεων. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να επιτρέψει σε περισσότερους ασθενείς από τη Βόρεια Ελλάδα, την υπόλοιπη χώρα αλλά και την Κύπρο να έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα εξειδικευμένες θεραπείες χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν θεραπεία σε άλλα κέντρα ή στο εξωτερικό.

Η νέα πτέρυγα έχει και σημαντικό ερευνητικό ρόλο. Η δημιουργία Βιοτράπεζας και ειδικού Εργαστηρίου Κλινικών Μελετών επιτρέπει την υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη συμμετοχή σε διεθνείς μελέτες και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε έναν τομέα που εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες. Στόχος είναι το «Γ. Παπανικολάου»να αποτελεί όχι μόνο κέντρο όπου εφαρμόζονται σύγχρονες θεραπείες, αλλά και κέντρο που συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και στην ανάπτυξη της ιατρικής του αύριο.

Στο νέο κτήριο, εμβαδού άνω των 2.500 τ.μ. συγκεντρώνονται το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, τα Εργαστήρια Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Κυτταρογενετικής, Κυτταρομορφολογίας, Κυτταρομετρίας Ροής, η Βιοτράπεζα, οι υποδομές κλινικών μελετών και η νέα Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών.

Η νέα Μονάδα διαθέτει 11 μονόκλινες κλίνες-μονώσεις. Κάθε θάλαμος διαθέτει ιδιωτικό χώρο υγιεινής, ειδικό προθάλαμο και σύστημα θυρών INTERLOCK, που είναι σημαντικό για την προστασία των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, οι οποίοι χρειάζονται ειδική προστασία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές,, η μεταφορά των εργαστηρίων στη νέα πτέρυγα αποσυμφορεί παράλληλα το όμορρο κτήριο «ΣΤΟΡΓΗ» και καθιστά εφικτή την αναδιοργάνωσή του, τη βελτίωση της ημερήσιας νοσηλείας και την επέκταση του Εργαστηρίου Συλλογής και Επεξεργασίας Μοσχευμάτων.

Το κτήριο έχει κατασκευαστεί με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και μεταξύ άλλων συμβάλλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας.