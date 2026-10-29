Μητσοτάκης από ΟΗΕ: Παράνομο και αυθαίρετο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο πρωθυπουργός, όπου προεδρεύει στη συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διεθνή ασφάλεια, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας διεξάγεται υπό την ελληνική προεδρία και η συνεδρίαση αφορά τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Η Αθήνα έχει καταθέσει ειδικό έγγραφο με το πλαίσιο της συζήτησης, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρόζεται επιλεκτικά, ανέφερε κατά την έρναρξη της παρέμβασής του ο πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το περιέγραψε ως αυθαίρετο και παράνομο.

«Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. «Τα νησιά έχουν θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων υφαλοκριπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης» συμπλήρωσε.

«Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ισχύς του Δικαίου θα επικρατήσει έναντι του δικαίου της ισχύος», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

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