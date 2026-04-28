Μητσοτάκης από Ναύπλιο: Πήραμε 36 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών

Στο Ναύπλιο διεξάγεται το απόγευμα της Τρίτης (28/4) το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει θέμα «σύγχρονο κράτος για όλους» με την παρουσία και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη .

«Τα σοβαρά κόμματα δεν σκέφτονται μόνο την Κυριακή των εκλογών, αλλά και τη Δευτέρα. Εμείς ακούμε τους πολίτες», έστειλε μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Το μυαλό μας είναι πάντα στα προβλήματα του πολίτη. Δεν γίνεται πολιτική με διαίσθηση. Πρέπει να σκύψεις πάνω στο πρόβλημα», είπε και πρόσθεσε: «Τα κανάλια θέλουν να πηγαίνουν την ατζέντα μακριά από όσα απασχολούν εσάς»

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Πήραμε 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών, τα χρήματα αυτά δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και σφιχτό συντονισμό».

Και συνέχισε: «Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μας επέτρεψε μεγάλα πλεονάσματα για να συζητούμε πόσα χρήματα θα επιστρέψουμε στην κοινωνία και ταυτόχρονα να μπορούμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος της χώρας, το βάρος που καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας, με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της οποιασδήποτε οικονομίας στον κόσμο – στο τέλος αυτού του χρόνου η Ελλάδα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Γεωργιάδης: «Δεν υπάρχουν πια οι ουρές της ντροπής»

Χειμαρρώδης ήταν ο λόγος του αντιπροέδρου της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη, στο προσυνέδριο της ΝΔ. «Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την παράταξη της ΝΔ και έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς στην ιστορία της Ελλάδας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε αρχικά.

«Έχω βαρεθεί να ακούω την μίρλα και την τοξικότητα της αντιπολίτευσης, που δεν έχει να προτείνει τίποτα για τη χώρα, και ΜΜΕ για να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να φέρουν τι;»

Ανέλυσε τι έχει γίνει στη χώρα τις τελευταίες 15 μέρες. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε διαμαρτυρία έξω από νοσοκομεία από αριστερούς διαδηλωτές λέγοντας: «Συμπαθώ τους κομμουνιστές, διασκεδάζω».

«Μπορεί να με βρίζουν όλη μέρα, δεν πολυστενοχωριεμαι, από το ένα αυτί μπαίνουν από το άλλο βγαίνουν, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι η Υγεία αλλάζει», είπε ακόμη.

«Δεν υπάρχουν πια οι ουρές της ντροπής», πρόσθεσε.

«Θα κερδίσουμε τις εκλογές και με αυτοδυναμία, και να δω τι θα κάνετε το βράδυ των εκλογών που θα κλαίνε πάλι», έκλεισε την ομιλία του.

Στο Προσυνέδριο συμμετέχουν στελέχη των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων, αλλά και εκπρόσωποι της διοίκησης του κόμματος και της νεολαίας.