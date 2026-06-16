Μητσοτάκης από Κέντρο Υγείας Βάρης: Το ΕΣΥ αλλάζει για πολίτες και εργαζόμενους

Το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Βάρης επισκέφθηκε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας την κυβερνητική προτεραιότητα για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το Κέντρο Υγείας Βάρης ανακαινίστηκε πλήρως με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ παράλληλα έχει ενισχυθεί σημαντικά και σε προσωπικό. Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος.

Κατά την επίσκεψή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις από τη διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, Μαρία Κραββαρίτου, και συνομίλησε με γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό και πολίτες.

Ένα από τα 156 Κέντρα Υγείας που αναβαθμίζονται

Η μονάδα της Βάρης συγκαταλέγεται στα 156 Κέντρα Υγείας που αναβαθμίζονται σε όλη τη χώρα, παράλληλα με περισσότερα από 90 δημόσια νοσοκομεία. Η παρέμβαση εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Το Κέντρο Υγείας διαθέτει Τμήμα Επειγόντων, ακτινοδιαγνωστικό και Τμήμα Υπερήχων, εργαστηριακό τομέα και εξειδικευμένα ιατρεία. Το προσωπικό του έχει αυξηθεί κατά 23% σε σύγκριση με το 2019 και πλέον αριθμεί σχεδόν 50 εργαζόμενους.

Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης έγιναν έργα ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης στο κτήριο, συνολικής έκτασης 1.200 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την επίσκεψη, η επισκεψιμότητα του Κέντρου Υγείας αυξήθηκε πέρυσι κατά 19% σε σχέση με το 2019. Μόνο την περασμένη χρονιά δέχθηκε 37.264 επισκέψεις.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

Ο πρωθυπουργός, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, υπογράμμισε ότι από την αρχή της κυβερνητικής θητείας είχε τεθεί ως κεντρικός στόχος η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ίδρυσή του.

«Το Κέντρο Υγείας Βάρης είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα 156 Κέντρα Υγείας τα οποία ανακατασκευάζονται πλήρως, με ευρωπαϊκούς πόρους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για μια δομή που λειτουργεί από το 1989, βρισκόταν σε προβληματική κατάσταση και πλέον έχει μετατραπεί σε σύγχρονη μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ικανή να εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας, τονίζοντας ότι «Εσείς είστε που κρατάτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όρθιο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως στον νοσηλευτικό κλάδο. Όπως είπε, η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα και έχει προχωρήσει σε κινήσεις ώστε το επάγγελμα του νοσηλευτή να γίνει πιο ελκυστικό.

Έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην ανάγκη οι πολίτες να εμπιστεύονται περισσότερο την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τα Κέντρα Υγείας, ακόμη και για επείγοντα περιστατικά όταν αυτά εφημερεύουν.

Για το Κέντρο Υγείας Βάρης ανέφερε ότι εφημερεύει έξι ημέρες την εβδομάδα και έχει τη δυνατότητα να περιθάλπει πολίτες, ενώ σε περιπτώσεις που απαιτείται υπάρχει δυνατότητα διακομιδής σε μεγαλύτερο νοσοκομείο.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την εικόνα ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας που αλλάζει προς όφελος των εργαζομένων και των πολιτών. Όπως σημείωσε, η αναβάθμιση των χώρων εργασίας έχει σημασία και για το προσωπικό του ΕΣΥ, ενώ οι πολίτες εξακολουθούν να εμπιστεύονται το δημόσιο σύστημα υγείας και να αξιολογούν θετικά την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν.