Στη σημασία της επίτευξης του στόχου από την ΕΕ, η οποία επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα εκπλήρωσε και τα 376 ορόσημα και τους στόχους του σχεδίου της, και θα λάβει το 100% των πόρων, δηλαδή και τα 36 δισ. ευρώ, στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης , κατά την ομιλία του στην Ηλιούπολη και πιο συγκεκριμένη στην πλατεία Φλέμινγκ.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, «σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η πατρίδα μας ολοκλήρωσε και τα 376 ορόσημα και θα λάβει το 100% των 36 δις ευρώ που διαπραγματεύτηκα τότε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στα τελευταία ελληνικά αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 11,32 δισ. ευρώ».

Για την πρόκληση εν όψει της κάλπης σημείωσε: «Μπαίνοντας στην τελική ευθεία των εκλογών, είναι ώρα απολογισμού. Οι μικρές και μεγάλες νίκες δείχνουν πως αντιλαμβανόμαστε τη λογοδοσία στις Ελληνίδες και Έλληνες. Είναι η ώρα για ευθεία συνεννόηση και σχέση ειλικρίνειας. Είναι η ώρα να δούμε τι υποσχεθήκαμε και τι υλοποιήσαμε. Σήμερα πιστώθηκαν σε 2,1 εκατ. συνταξιούχους 400 ευρώ, πέρυσι ήταν 250 και κάποιοι δεν τα πήραν γιατί υπήρξαν εισοδηματικά κριτήρια . Τα 400 ευρώ δεν θα αλλάξουν τη ζωή σας αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε τώρα».

Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας είπε: «Πρώτος μας στόχος ήταν η στήριξη της οικονομίας και το διαθέσιμο των Ελλήνων πολιτών. Σε μία εποχή που όλες οι οικονομίες δοκιμάζονται από την παγκόσμια κρίση. Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό. Όλοι οι πρωθυπουργοί στις Συνόδους Κορυφής λένε ότι η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Εδώ όμως είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Έχουμε μια νοικοκυρεμένη οικονομία. Δίνουμε μάχες και πολεμάμε τη φοροδιαφυγή, κυνηγάμε μικρά και μεγάλα ψάρια και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία της ΑΑΔΕ. Όλα αυτά στο μέτρο του εφικτού μας επιτρέπουν να στηρίζουμε την κοινωνία εν όψει του δύσκολου χειμώνα και να αντιμετωπίσουμε μια κρίση που δεν δημιουργήσαμε εμείς».

Και συνέχισε: «Η ανάταξη της ΔΕΗ μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να έχουμε την επιλογή για σταθερό τιμολόγιο – Αν ακούγαμε αυτά που εισηγούνταν κάποιοι στην αντιπολίτευση με χρεοκοπημένη ΔΕΗ πως θα στηρίζαμε την κοινωνία.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πιο ισχυρές από ποτέ»

Σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους δύο ανοιχτούς πολέμους, ανέφερε: «Ζούμε σε πολύ ταραγμένους καιρούς, μακάρι τα πράγματα να ήταν πιο ήρεμα – Όμως δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς τον κόσμο – Όταν τα μποφόρ φυσάνε, το να είναι το σκάφος της πατρίδας ασφαλές έχει ξεχωριστή σημασία και αυτό σας το εγγυώμαι. Αύριο είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων που κρατάνε τη χώρα ασφαλή, οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν ήταν έτσι αλλά πήραμε απόφαση να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για την άμυνα – Σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις είναι πιο ισχυρές από ποτέ».

«Να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά ποιος να έρθει, με ποιο σχέδιο και με ποιες πολιτικές;»

Και στο σημείο εκείνο, ο πρωθυπουργός επέστρεψε στο δίλημμα των εκλογών: «Σε αυτό τον ταραγμένο καιρό να σκεφτούμε αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη ρεαλιστική ελπίδα μιας ισχυρής Ελλάδας ή να πειραματιστούμε και να μπούμε σε περιπέτειες. Έχουμε αντιπολίτευση σε διάφορες εκφάνσεις με ένα συνεκτικό ιστό, να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης – Να φύγει, αλλά ποιος να έρθει, με ποιο σχέδιο και με ποιες πολιτικές;

Την επόμενη εβδομάδα θα καθοριστεί ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πόσα θα πάρει η Ελλάδα και πώς μπορεί να τα απορροφήσει – ποιος θα διαχειριστεί αυτούς τους πόρους; Για όλα αυτά θα ψηφίσετε.

Κάποιοι θα έχουν δικαιολογημένα παράπονα, υπάρχουν και αυτοί που δεν συμμετέχουν στον πολιτικό διάλογο, που είναι σιωπηλοί – Το 95% της πολιτικής βαβούρας παράγεται από το 5%, όχι δεν είναι εκεί η κοινωνία – με αυτή τη μεγάλη πλατιά κοινωνική συμμαχία που στήσαμε σε δύο αναμετρήσεις θα ξανασυναντηθούμε γιατί η αξιοπιστία είναι το διαβατήριο

Κάναμε μεγάλα βήματα – οι εποχές που φλερτάραμε με την καταστροφή δεν είναι τόσο μακρινές, οι ίδιοι ακριβώς είναι, απλώς φόρτωσαν χρόνια στην πλάτη τους . Μπορούμε και πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα.

Το 2030 συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Θα το γιορτάσουμε με μια ισχυρή Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε και αυτή την Ελλάδα θα κάνουμε πράξη», υπογράμμισε.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός έκανε γνωστό και το επίτευγμα της Ελλάδας για το 100% των πόρων μέσω ΕΕ και μέσω ανάρτησής του στα social media:

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στα τελευταία ελληνικά αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 11,32 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι εκπληρώσαμε και τα 376 ορόσημα και τους στόχους του σχεδίου μας.

Με την εκταμίευση των τελευταίων δόσεων, η χώρα θα έχει λάβει το 100% των πόρων που της αναλογούν, 35,95 δισ. ευρώ, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Πρόκειται για πραγματικό άθλο καθώς η Ελλάδα είχε να διαχειριστεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος πρόγραμμα στην ΕΕ, αναλογικά με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ μας.

Θυμάμαι ότι όταν ξεκινούσαμε, το μεγάλο ερώτημα ήταν αν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει αλλά και τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε μέσα σε τόσο λίγο χρόνο.

Ας δούμε πού είμαστε σήμερα. Στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος στους πολίτες εντός της χώρας ξεπεράσαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα έγινε καθαρός εξαγωγέας, με σημαντική συμβολή των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές.

Περιορίσαμε τη φοροδιαφυγή και μειώσαμε δραστικά το κενό ΦΠΑ. Φέραμε στην τελική ευθεία την κτηματογράφηση, μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Η ανεργία έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, από περίπου 11% του ΑΕΠ το 2019, εκτιμάται ότι φέτος θα πλησιάσουν το 19%, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της απόστασης από την Ευρώπη.

Και πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν αλλαγές που έχουν πολύ συγκεκριμένο νόημα για τους ανθρώπους. Ο Προσωπικός Βοηθός δίνει σε συμπολίτες μας με αναπηρία περισσότερη αυτονομία. Μια δωρεάν προληπτική εξέταση μπορεί να οδηγήσει σε μια έγκαιρη διάγνωση και να σώσει μια ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους υπουργούς, τις ομάδες τους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που δούλεψαν σκληρά όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε εδώ.

Την αρχική ομάδα της πρώτης θητείας που εργάστηκε για τη σύνταξη του εθνικού μας σχεδίου: τον Θοδωρή Σκυλακάκη, τον Άκη Σκέρτσο, τον Αλέξη Πατέλη, τον Θανάση Κοντογεώργη, τον Μιχάλη Αργυρού, τον Δημήτρη Σκάλκο και τον Νίκο Μαντζούφα και βεβαίως την ομάδα της δεύτερης θητείας τον Νίκο Παπαθανάση, τον Ορέστη Καβαλάκη, την Εύη Δραμαλιώτη και τις ομάδες τους που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του τόσο απαιτητικού σχεδίου.

Η δουλειά τους μάς έδειξε πόσα μπορούμε να πετύχουμε όταν βάζουμε συγκεκριμένους στόχους, συνεργαζόμαστε και κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Αυτή την εμπειρία έχουμε χρέος να την αξιοποιήσουμε και στα επόμενα μεγάλα έργα της χώρας.