Μητσοτάκης από Αιγάλεω: Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε

«H Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτί», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδεία του στο Αιγάλεω το απόγευμα της Δευτέρας (29/6).

Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στη συμπλήρωση τριών χρόνων από τις εκλογές του 2023 σημείωσε ότι «δώσαμε τον απολογισμό του έργου μας σε μια εποχή που υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, που λένε “όλοι το ίδιο είναι” και νεοσσοί της πολιτικής θέλουν να μας σώσουν – όταν έρθει η ώρα θα σας πούμε, τι σας υποσχεθήκαμε το ‘23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα».

«Όταν έρθει η ώρα το απόθεμα της αξιοπιστίας θα είναι βασισμένο στο “τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε”. Δεν έχουμε λύσει τα πάντα θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι οι αυξήσεις των μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μοναδική άμυνα απέναντι στην ακρίβεια.

«Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στρέφοντας τα «πυρά« του κατά της αντιπολίτευσης ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «αυτή είναι η απάντηση σε όσους αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στο γκρεμό» και τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτί».