Μητσοτάκης από Άγκυρα: Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ

«Είμαστε υπερασπιστές της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμιγώς αμυντικές δαπάνες», είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους.

Αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η εκεχειρία μεταξή ΗΠΑ και Ιράν.

Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπη, επεσήμανε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις . «Αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιλυθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Να σας πω είναι ότι είναι χαρά πάντοτε να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντοτε ήμουν θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών μας».