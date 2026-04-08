Μητσοτάκης: Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027

Την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως γνωστοποίησε και στο βίντεο, το οποίο ξεκίνησε με τη viral κίνηση «6-7», «η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Τα τελευταία χρόνια μιλάω με πολλούς γονείς και όλοι μου λένε περίπου το ίδιο πράγμα: Ότι το παιδί τους δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς στο κινητό. Μιλάω όμως με πολλές και πολλούς από εσάς. Πολλά παιδιά μου λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση, από τα σχόλια, από την πίεση να είναι συνέχεια εκεί», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η επιστήμη είναι σαφής: Όταν ένα παιδί περνά ώρες μπροστά στην οθόνη, το μυαλό ΔΕΝ ξεκουράζεται. Για αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα είναι στις πρώτες χώρες που θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και είμαι σίγουρος όμως ότι δεν θα είναι η τελευταία. Στόχος μας είναι να πιέσουμε και την ΕΕ προς αυτήν την κατεύθυνση».

«Τώρα είμαι σίγουρος ότι πολλοί μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου. Αν ήμουν στην ηλικία σας, ίσως το ίδιο να ένιωθα και γω. Αλλά ο ρόλος μας, και ο δικός μου, δεν είναι να είμαστε πάντα ευχάριστοι. Αλλά κι ακόμα αν σήμερα διαφωνείτε, θέλω απλά να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τους φίλους και τις φίλες σας. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότεροι καλοί από αυτό που πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο».

«Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, πηγή γνώσης, πηγή δημιουργίας. Ο εθιστικός, όμως, σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών, το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στη δική σας προσοχή, το πόσο καιρό περνάτε εσείς μπροστά στην οθόνη του κινητού και στερεί τη δική σας αθωότητα και ελευθερία, κάπου πρέπει να σταματήσει».

Τέλος, ο πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα στους γονείς, λέγοντας ότι «κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δικιά σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει. Ειλικρινά, πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο».

Αργότερα, στη 13:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.