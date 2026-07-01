Μητσοτάκης – Αούν: Τηλεφωνική επικοινωνία για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν,είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε η κατάσταση στον Λίβανο, ενώ οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας να στηρίξει τον Λίβανο, καθώς και να συμβάλει στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών του.