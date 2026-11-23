«Πρέπει να παρέχουμε τις εγγυήσεις και το πλαίσιο ασφάλειας ώστε οι γυναίκες να τολμήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το θέατρο «Αλίκη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη κρατικού συντονισμού για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Ο πρωθυπουργός παρέστη στην εκδήλωση για τα εγκαίνια των νέων γραφείων κατά της ενδοοικογενειακής βίας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την ενίσχυση του δικτύου προστασίας με τη λειτουργία των safe houses, δίνοντας έμφαση στο συντονισμό της πολιτείας προκειμένου να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ασφάλειας και προστασίας για τις γυναίκες που απειλούνται ή έχουν πέσει θύμα οικογενειακής βίας.

Ακολουθώντας τις τοποθετήσεις της υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, έδωσε συγχαρητήρια για τις δράσεις των δύο υπουργείων και εστίασε τόσο στα γραφεία κατά της ενδοοικογενειακής βίας που εγκαινιάζονται την Τρίτη 24 Νοεμβρίου όσο και στα safe houses, που έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να παρέχουν ένα χώρο στη γυναίκα, ενδεχομένως και τα παιδιά της, προκειμένου να μπορέσει να φιλοξενηθεί για κάποιο καιρό.

Σημείωσε το ρόλο των σχολείων στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ παρότρυνε όσους γνωρίζουν για θύματα κακοποίησης να μιλήσουν. Έδωσε, τέλος, θερμά συγχαρητήρια στα δύο υπουργεία τόσο για την εκδήλωση, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας Εξάλειψης Βίας κατά των Γυναικών.

«Συγκινημένος με το μονόλογο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο θέατρο «Αλίκη» στην εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή», η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας Εξάλειψης Βίας κατά των Γυναικών. Ο πρωθυπουργός, που δήλωσε συγκινημένος με το μονόλογο της ηθοποιού Λένας Παπαληγούρα, «Πριν μάθω να σιωπαίνω», έφτασε με την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένεια Έλενα Ράπτη και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο χώρο και παρακολούθησε την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν τα δύο υπουργεία. Μάλιστα, του δόθηκε κίτρινη ζέρμπερα, Σε βίντεο παρουσιάστηκε η κρατική μέριμνα προκειμένου να αποσοβηθούν περιστατικά έμφυλης βίας, αλλά και να τιμωρηθούν αναλόγως, ενώ με νέα στιγμιότυπα αναδείχθηκε ένα σχέδιο 25 ημερών δράσης, ώστε τα παιδιά να καταστούν κοινωνοί της σοβαρότητας της κατάστασης. Η Έλενα Ράπτη και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησαν πριν τον πρωθυπουργό, με το δεύτερο να αναφέρει το όνομα της Κυριακής Γρίβα, λέγοντας ότι «ήρθε στην Αστυνομία, έκανε ακριβώς ό,τι ζητάμε. Εμείς οφείλαμε να την έχουμε προστατέψει».

«Η γυναίκα να ξέρει ότι υπάρχει μέριμνα»

«Είχα ετοιμάσει μία σύντομη παρέμβαση, αλλά πραγματικά αισθάνομαι ότι έχω λίγα να προσθέσω μετά το θεατρικό αφήγημα που παρακολουθήσαμε. Συγχαρητήρια που σκεφτήκατε ότι η τέχνη μπορεί να πει με τα δικά της λόγια αυτό που όλοι εμείς οι πολιτικοί δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε», ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιδαψιλεύοντας έπαινο τόσο στην Έλενα Ράπτη όσο και τη Λένα Παπαληγούρα. Χαρακτήρισε «εξαιρετικά δύσκολο» για τη γυναίκα να σπάσει τη σιωπή και να ζητήσει βοήθεια. Πρέπει να παρέχουμε τις εγγυήσεις και το πλαίσιο ασφάλειας ώστε οι γυναίκες να τολμήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα», σχολίασε και είπε ότι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου θα εγκαινιαστούν γραφεία κατά της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει το 15900, που θα βοηθήσει τη γυναίκα να πάρει μια πρώτη αρχική κατεύθυνση, πως υπάρχει μέριμνα, αλλά και που θα της δώσει την ευκαιρία να πάει σε ένα safe house και να κοιμηθεί το βράδυ, εκείνη και τα παιδιά της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που μίλησε για την Κυριακή Γρίβα, ενώ σχολίασε πως χρειάζεται μια ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, σχολιάζοντας πως σε περιπτώσεις κακοποίησης υπάρχουν εκείνοι που ξέρουν και θα μπορούσαν να μιλήσουν. «Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν, οι δυστυχισμένες οικογένειες είναι δυστυχισμένες για τους δικούς τους λόγους», τόνισε υπενθυμίζοντας τη μνημειώδη εισαγωγή του Λέοντα Τολστόι στην «Άννα Καρένινα». Ο πρωθυπουργός έδωσε μεγάλη σημασία και στη σημασία των σχολείων και της εκπαίδευσης των παιδιών, ώστε να μη συνεχίζεται η «παράδοση» της ενδοοικογενειακής βίας.

«Στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας ήμαστε ουραγοί το 2019, τώρα είμαστε στη 16η θέση. Δημιουργήσαμε 270.000 θέσεις εργασίας, δημιουργήσαμε το επίδομα γέννησης, τη βοήθεια μητρότητας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η πολιτεία θα είναι δίπλα στη γυναίκα αρκεί «αυτή να σπάσει τη σιωπή, να μιλήσει», συμπληρώνοντας πως η πολιτεία θα βοηθήσει εκείνη και τα παιδιά της».

Δείτε παρακάτω την εκδήλωση και την ομιλία του πρωθυπουργού: