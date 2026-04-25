Μητσοτάκη – Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου: Αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις

Στη σημασία της αμυντικής συνεργασίας, στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής και στον ρόλο των δύο χωρών στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, αναφέρθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις τους στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την υπογραφή των εννέα συμφωνιών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, μίλησε για μια «κομβική στιγμή» στις διμερείς σχέσεις, η οποία, όπως είπε, σφραγίζει την ιστορική επιλογή των δύο χωρών το 2021 να μετατρέψουν μια μακρά κοινή πορεία σε ισχυρή στρατηγική συμμαχία.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Γάλλο πρόεδρο «διαχρονικό Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο, αλλά και αληθινό φίλο της Ελλάδας», σημειώνοντας ότι η σχέση Αθήνας – Παρισιού είναι πολυεπίπεδη, με ρίζες στους ιστορικούς δεσμούς, τις κοινές αξίες και τα αμοιβαία συμφέροντα. Υπογράμμισε ότι η συνεργασία έχει ενισχυθεί τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Συμμαχίας ΝΑΤΟ, αλλά και διμερώς.

Παράλληλα αναφέρθηκε στη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, επισημαίνοντας την επίσκεψη που πραγματοποίησαν το πρωί στη φρεγάτα «Κίμων», η οποία επέστρεψε από πραμονή 40 ημερών στα ανοικτά της Κύπρου. Υπενθύμισε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα παραδοθούν οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Ιωνάς», ενώ η τέταρτη Belharra, ο «Θεμιστοκλής», αναμένεται το 2028.

Τόνισε την ουσιαστική αναβάθμιση της Πολεμικής Αεροπορίας με τα 24 μαχητικά Rafale, αλλά και τη σημερινή συμφωνία για την αναβάθμιση των πυραύλων MICA, υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας και θωρακίζουν τόσο τα ελληνικά όσο και τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Γαλλία έσπευσε να ενισχύσει την άμυνα της Κύπρου κατά την πρόσφατη κρίση στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η κοινή παρουσία τους στη Μεγαλόνησο απέδειξε πως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη «θεμελιώνεται με πράξεις και όχι μόνο με λόγια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ελληνογαλλική σύμπλευση «προνοητική και έγκαιρη», καθώς προηγήθηκε των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων των τελευταίων ετών και αποτέλεσε πρόδρομο της ανάγκης για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Αναφέρθηκε επίσης στη διαλειτουργικότητα των δύο ναυτικών, που διαθέτουν φρεγάτες ίδιου τύπου, καθώς και στη σημασία της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής.

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στάθηκε στο βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, υπογραμμίζοντας ότι σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι η Γαλλία αντέδρασε άμεσα απέναντι στις απειλές που έπλητταν την Ελλάδα τονίζοντας ότι η στρατηγική εταιρική σχέση που ανανεώνεται τα τελευταία πέντε χρόνια έχει επεκταθεί ουσιαστικά στον τομέα της ασφάλειας. Όπως είπε, η συνεργασία αυτή αποτελεί παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη και ενισχύει τον ευρωπαϊκό πυλώνα της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπενθύμισε ότι λίγους μήνες μετά την υπογραφή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης το 2021 ξεκίνησαν κοινές ασκήσεις, ενώ τον περασμένο Μάρτιο, με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενισχύθηκε περαιτέρω η ευρωπαϊκή άμυνα. Τόνισε ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής «δεν είναι μόνο λόγια», αλλά εφαρμόστηκε στην πράξη κατά τα γεγονότα στη 1 και στις 2 Μαρτίου στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι η Ελλάδα επέλεξε 24 μαχητικά Rafale και τέσσερις φρεγάτες της Naval Group, με την πρώτη, τον «Κίμωνα», να έχει ήδη παραδοθεί τον Ιανουάριο. Πρόκειται, όπως είπε, για συγκεκριμένα βήματα που αποδεικνύουν το βάθος της στρατηγικής σχέσης και την επιχειρησιακή σύγκλιση των δύο χωρών.

Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο κ. Μακρόν είπε ότι παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και ότι Γαλλία και Ελλάδα ζητούν κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στη διπλωματική οδό. Επισήμανε ότι η κλιμάκωση στον βαλλιστικό τομέα και στους εξοπλισμούς δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους, ενώεκτίμησε ότι οι δύο χώρες θα συμβάλουν, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα να επανέλθει η ειρήνη στον Λίβανο, ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση της χώρας πρέπει να μπορέσει να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η απελευθέρωση του δανείου των 90 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί απτή ενίσχυση προς το Κίεβο.

Ο Μακρόν μίλησε για την ανάγκη μιας Ευρώπης «πιο ισχυρής, πιο σταθερής και πιο ανταγωνιστικής», τονίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας στηρίζεται στην επιτάχυνση κοινών πολιτικών στους τομείς των εξοπλισμών, της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας.