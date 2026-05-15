Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος για τον θάνατο των δύο 17χρονων: Δεν αρκούν τα ευχολόγια, να ασχοληθούμε με σοβαρότητα με τα πρόσωπα

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, μιλώντας στην ΕΡΤ3 έστειλε το δικό του μήνυμα για το πολύ σημαντικό αυτό κοινωνικό ζήτημα.

Σχετικά με το αν έχουμε αποτύχει ως κοινωνία και αν μπορεί να αλλάξει όλο αυτό είπε χαρακτηριστικά: «Το ότι μπορούμε να το αλλάξουμε είναι δεδομένο, αρκεί όλοι να ασχοληθούμε με σοβαρότητα με τα πρόσωπα. Δεν αρκεί μόνο να εκπονούμε προγράμματα ή να προσφέρουμε ιδέες. Όπως επίσης δεν αρκούν και τα ευχολόγια, υπό την έννοια ότι θα μένουμε σε κάποια λόγια ή σε κάποιον ευχετικό λόγο.

Χρειάζεται, εμείς ως Εκκλησία, το τονίζουμε πάντοτε, να κάνουμε πολλή προσευχή, δηλαδή να εναποθέσουμε το μέλλον των ανθρώπων μας στον Θεό και ταυτόχρονα να εργαστούμε συστηματικά σε προσωπικό επίπεδο με τους νέους ανθρώπους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μέσα από όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε ως Μητρόπολη, μέσα από τις σχολές γονέων, μέσα από τις συνάξεις των νέων που κάνουμε σε πολλές ενορίες».

«Προσωπικά, έχω την ευθύνη για μία σύναξη που γίνεται στη Χριστιανική Καταφυγή Νέων κάθε Κυριακή στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί υπάρχουν γύρω στα 100 παιδιά, 100 νέοι φοιτητές και φοιτήτριες κάθε Κυριακή.

Ταυτόχρονα, και σε άλλες ενορίες, στην Παναγία Λαοδηγήτρια, στην Αγία Βαρβάρα και αλλού και σε πολλές ενορίες, ούτως ώστε να είμαστε κοντά στους νέους ανθρώπους με αυτόν τον προσωπικό τρόπο. Και βέβαια σκεπτόμαστε και συνεργαζόμαστε και με αρμόδιους φορείς, ούτως ώστε να δώσουμε και εναλλακτικές λύσεις. Πρόσφατα, έγινε μία πρόταση ούτως ώστε να συνεργαστούμε με κάποια οργάνωση, που ασχολείται ιδιαιτέρως με το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όλοι αποτυγχάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας»

Συνεχίζοντας, ο Μητροπολίτης Θεσσσαλονίκης Φιλόθεος μίλησε για την «αποτυχία» και τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

«Βλέπουμε ότι τα πάντα εξαρτώνται από τις Πανελλαδικές και αν υπάρξει μία αποτυχία, κάποιοι μπορεί να βρεθούν σε κάποια δύσκολη θέση. Πρέπει να δείξουμε, να δώσουμε εναλλακτικές στους ανθρώπους, αλλά και να τους πούμε ότι τα πάντα δεν τελειώνουν σε μία αποτυχία.

Όλοι μπορεί να αποτύχουμε και όλοι αποτυγχάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, όχι μόνο σε εξετάσεις, αλλά στην ίδια τη ζωή πολλές φορές, αλλά το σημαντικό είναι να μπορούμε να ξαναπαίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, εμπιστευόμενοι τον Θεό και εμπιστευόμενοι και τη δύναμη που έχει η κοινωνία και η σχέση με τους άλλους ανθρώπους.

Μπροστά στο φαινόμενο της απελπισίας, που πολλές φορές μας πιάνει, εμείς θέλουμε να προβάλουμε τη δυνατότητα της κοινωνίας και της σχέσης και του συνδέσμου με τους άλλους, ούτως ώστε να δούμε την πραγματική ζωή», σημείωσε χαρακτηριστικά.