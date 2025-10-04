Μισέλ και Μπαράκ Ομπάμα γιορτάζουν την 33η επέτειό τους και μοιράζονται μία φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Μισέλ και ο Μπαράκ Ομπάμα μοιράζονται μια αξιολάτρευτη φωτογραφία για να γιορτάσουν την 33η επέτειό τους.

Το πρώην προεδρικό ζευγάρι χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξει την αγάπη του στους 96,4 εκατομμύρια οπαδούς του. Και οι δύο σύζυγοι δημοσίευσαν την ίδια selfie.

Συγκεκριμένα, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στην ανάρτησή του:

«Η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ ήταν να σε παντρευτώ, @MichelleObama.

Εδώ και 33 χρόνια, θαυμάζω τη δύναμη, τη χάρη και την αποφασιστικότητά σου — και το γεγονός ότι τα καταφέρνεις όλα με τόση χάρη. Χρόνια μας πολλά»!

Ωστόσο, να σημειωθεί υπήρχαν αρκετές φήμες που ήθελαν τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ και τη σύζυγό του να περνούν σοβαρή κρίση στον γάμο τους και να οδεύουν προς χωρισμό μετά από 33 χρόνια κοινής ζωής.