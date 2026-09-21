Μήπως βρίσκεστε σε μία σχέση που σας προκαλεί περισσότερο άγχος;

Στις μέρες που διανύουμε, που το άγχος χτυπάει κόκκινο, είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να εντοπίσετε από ποιους παράγοντες προκαλείται. Είναι αρκετά τα ερεθίσματα της καθημερινότητας που ψυχολογικά σε καταβάλλουν και για να τα φέρεις όλα σε μια ισορροπία θα πρέπει πρώτα να βρείτε την πηγή. Εκτός από το επαγγελματικά, αν έχετε παρατηρήσει πως και η σχέση σας προκαλεί αρνητική αύρα και διάθεση, αλλά δεν είστε και απόλυτα σίγουρη, τότε διαβάστε τα ακόλουθα σημάδια και ίσως με κάποια να ταυτίζεστε απόλυτα.

Σκέφτεστε τη σχέση σας 24 ώρες το 24ωρο

Είναι διαφορετικό να είσαι ερωτευμένη και να σκέφτεσαι πόσο χαρούμενη νιώθεις στη σχέση και τελείως διαφορετικό να πιάνεις τον εαυτό σου να αναλύει κάθε συζήτηση που έχετε και κάθε αντίδρασή του. Αυτό σημαίνει ότι τα συναισθήματά σου και οι σκέψεις σου σε προβληματίζουν περισσότερο, κάτι που οδηγεί αναπόφευκτα σε άγχος. Το θέμα είναι ότι η πολλή ανάλυση είναι ένα σημαντικό σύμπτωμα άγχους, είτε υπάρχουν πολλά πραγματικά προβλήματα είτε όχι. Επικεντρώσου στις ανάγκες του εαυτού σου, πέρνα χρόνο με τους φίλους, κάνε γυμναστική ή binge-watching σε κάποια σειρά, για να δώσεις στην ψυχική σου υγεία το boost που χρειάζεται και να ξεφύγεις από το άγχος της υπερβολικής ανάλυσης.

Συνεχώς περιμένετε κάτι κακό να γίνει

Αυτό το συναίσθημα προκύπτει από μια κακή σχέση στο παρελθόν και ευθύνεται στι να σκέφτεσαι συνεχώς τα αρνητικά σενάρια. Ενδεχομένως, ο σύντροφός σού να σου δίνει, μάλιστα, την ίδια εντύπωση, γι’αυτό το μοναδικό πράγμα που έχεις να κάνεις, είναι να του μιλήσεις. Να είσαι συγκεκριμένη και ήρεμη και δώστου την ευκαιρία να διορθώσει την κατάσταση. Συχνά ο φόβος για την απιστία γεννιέται από τις ανησυχίες και τις ανασφάλειες, οπότε βγάλε όσα νιώθεις από μέσα σου.

Δεν ανυπομονείτε να περάσετε χρόνο μαζί του

Ενδεχομένως να έχεις νιώσει άγχος για την ώρα που θα συναντήσεις τον σύντροφό σου, όταν και οι δύο θα γυρίσετε σπίτι από τις δουλειές σας, ή ακόμα χειρότερα, ανακουφισμένη αν εκείνος αργήσει ή έχει κανονίσει κάτι άλλο. Αυτά είναι ξεκάθαρα σημάδια που μεγαλώνουν το άγχος στην καθημερινότητα. Σε αυτή την περίπτωση, η καλύτερη λύση είναι να περνάτε λίγο χρόνο μακριά ο ένας από τον άλλον, να ασχολείστε με δικά σας χόμπι και να είστε και οι δύο πιο ήρεμοι και ευτυχισμένοι.

Ασκείτε κριτική για κάθε σας κίνηση

Η κριτική όταν γίνεται συνέχεια, μπορεί να γίνει πραγματικά αγχωτική και μπορεί να επηρεάσει την ψυχική σου υγεία σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, οτιδήποτε σου προκαλεί άβολα και άσχημα συναισθήματα, πρέπει να τα αντικρούσεις με συζήτηση και να θέσεις τα δικά σου όρια.

Φοβάστε να μιλήσετε για τις ανησυχίες σας

Όταν ανησυχείς για διάφορα πράγματα, το να μη μπορείς να μιλήσεις με το δικό σου άτομο, είναι ένας ακόμα παράγοντας για να γιγαντώσει το άγχος σου. Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ σας απομακρύνει και αν έχεις παρατηρήσει ότι και ο σύντροφός σου έχει μια πιο απόμακρη στάση, έχεις κι εσύ την ευθύνη γι’αυτό.

Είστε υπερβολικά ευαίσθητη

Το άγχος κάνει τα πράγματα χειρότερα και επηρεάζει μέχρι και τις αντιδράσεις σου, χωρίς να σημαίνει όμως ότι ο σύντροφός σου έκανε κάτι λάθος. Χρειάζεται μια προσεκτική ματιά. Αν κλαις εύκολα κατά τη διάρκεια τσακωμών ή νιώθεις πολύ στεναχωρημένη ή θυμωμένη, τότε είναι πιθανό να συμβαίνει όλο αυτό από το άγχος που σου προκαλεί η σχέση.