Μήπως τα χημικά στα πλαστικά μάς προκαλούν αϋπνία; Τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας

Ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς επηρεάζει τον οργανισμό μας η επαφή με πλαστικά (και μικροπλαστικά) αλλά μια νέα έρευνα δείχνει, για πρώτη φορά, ότι μπορεί να επιδρά ακόμα και στον ύπνο μας, διαταράσσοντας τον φυσιολογικό ρυθμό του σώματός μας, τον λεγόμενο κιρκάδιο ρυθμό.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν in vitro μελέτες σε χημικά που λήφθηκαν από ιατρικό σωλήνα σίτισης σε PVC και σωλήνα από σάκο νερού για δρομείς μεγάλων αποστάσεων σε πολυουρεθάνη. Τα ίδια υλικά χρησιμοποιούνται, φυσικά, σε πολλά ακόμα προϊόντα, από παιδικά παιχνίδια μέχρι συσκευασίες τροφίμων και έπιπλα.

Ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς επηρεάζει τον οργανισμό μας η επαφή με πλαστικά (και μικροπλαστικά) αλλά μια νέα έρευνα δείχνει, για πρώτη φορά, ότι μπορεί να επιδρά ακόμα και στον ύπνο μας, διαταράσσοντας τον φυσιολογικό ρυθμό του σώματός μας, τον λεγόμενο κιρκάδιο ρυθμό.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα χημικά των πλαστικών απορρυθμίζουν το εσωτερικό μας ρολόι έως και κατά 17 λεπτά. Φυσικά, απαιτούνται περισσότερες έρευνες για να έχουμε πιο συγκεκριμένες επιπτώσεις αυτής της έκθεσης, όπως σχολίασε ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, ο Martin Wagner, ερευνητής πλαστικών χημικών στο Νορβηγικό Ίδρυμα Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση (Environmental International), «αυτή η μελέτη προστίθεται στο ολοένα αυξανόμενο σώμα αποδείξεων ότι τα πλαστικά περιέχουν ενώσεις που προκαλούν μια ευρεία γκάμα τοξικών επιπτώσεων. Μια ριζική αλλαγή στον σχεδιασμό και την παραγωγή πλαστικών είναι αναγκαία για να βεβαιωθούμε για την ασφάλειά τους».

«Αυτή η μελέτη προστίθεται στο ολοένα αυξανόμενο σώμα αποδείξεων ότι τα πλαστικά περιέχουν ενώσεις που προκαλούν μια ευρεία γκάμα τοξικών επιπτώσεων. Μια ριζική αλλαγή στον σχεδιασμό και την παραγωγή πλαστικών είναι αναγκαία για να βεβαιωθούμε για την ασφάλειά τους».

Ο κιρκάδιος ρυθμός, το εσωτερικό μας ρολόι, δεν ρυθμίζει μόνο τον ύπνο και την αφύπνιση αλλά οι διαταραχές του συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, άνοιας και καρδιαγγειακών νόσων, μεταξύ άλλων.

Μέχρι στιγμής οι έρευνες σε πλαστικά εστιάζουν κυρίως στο πώς χημικά όπως οι φθαλικές ενώσεις επηρεάζουν το ενδοκρινικό σύστημα και τις ορμόνες μας. Αλλά η νέα μελέτη επικεντρώνεται σε πιο θεμελιώδες επίπεδο, δηλαδή στα κύτταρα και ειδικότερα στους υποδοχείς αδενοσίνης, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στον κιρκάδιο ρυθμό.

Μάλιστα οι ερευνητές συγκρίνουν την επίδραση των πλαστικών στο εσωτερικό μας ρολόι με εκείνη της καφεΐνης, η οποία επίσης απενεργοποιεί τους υποδοχείς αδενοσίνης, παρατείνοντας (ίσως περισσότερο από όσο θα θέλαμε) το διάστημα αφύπνισής μας.

«Δεν γνωρίζουμε πόσο σοβαρή είναι αυτή η συνέπεια. Ίσως σκεφτείτε, α, μόνο 15 λεπτά, δεν είναι σπουδαία υπόθεση, αλλά το εσωτερικό μας ρολόι είναι τόσο αυστηρά ελεγχόμενο, ώστε αυτή η αλλαγή είναι σημαντική» σχολιάζει σχετικά ο Wagner.