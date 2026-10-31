Μήπως ο σύντροφός μας μάς «ασχημαίνει»;

Ίσως έχουμε ακούσει να μας λένε, μετά από έναν χωρισμό μας που συνοδεύτηκε από ανακούφιση, ότι «λάμπουμε». Αυτό το σχόλιο μπορεί να μην είναι απλά ένα φιλικό κομπλιμέντο, αλλά απόλυτα ειλικρινές. Γιατί ακόμα και οι ειδικοί συμφωνούν ότι μια κακή σχέση έχει αντίκτυπο και στην εξωτερική εμφάνισή μας – και το τέλος της μπορεί, κυριολεκτικά, να μας ομορφύνει.

Το θέμα παρουσιάστηκε σε ένα άρθρο του Allure, με αφετηρία την ιστορία μιας 23χρονης γυναίκας από την Αυστραλία, που αναφέρεται με το ψευδώνυμο Σάρα. Η Σάρα άρχισε μια σχέση αλλά μόλις έξι μήνες μετά, παρατήρησε ότι το σώμα της άλλαζε. Έχασε ανεξήγητα και πολύ γρήγορα πέντε κιλά, ενώ ξυπνούσε συχνά με ναυτία ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. «Τα μαλλιά μου είχαν γίνει λεπτά και ξηρά. Κανείς δεν θα καταλάβαινε ότι είχα σγουρά μαλλιά, γιατί η υφή τους είχε αλλάξει εντελώς. Είχα επίσης απίστευτα ενοχλητικά σπυράκια και εξανθήματα σε όλο μου το μέτωπο», λέει.

Η Σάρα άρχισε μια σχέση αλλά μόλις έξι μήνες μετά, παρατήρησε ότι το σώμα της άλλαζε. Έχασε ανεξήγητα και πολύ γρήγορα πέντε κιλά, ενώ ξυπνούσε συχνά με ναυτία ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. «Τα μαλλιά μου είχαν γίνει λεπτά και ξηρά».

Όταν η σχέση τελείωσε, δύο χρόνια αργότερα, η Σάρα αποφάσισε να αφιερώσει ξανά χρόνο και ενέργεια στη φροντίδα του εαυτού της, με εντυπωσιακά αποτελέσματα. «Άρχισα να αφιερώνω χρόνο στο πλύσιμο του προσώπου και των μαλλιών μου και ένιωθα σαν να βρισκόμουν σε μια κατάσταση απόλυτης συγκέντρωσης και ηρεμίας. Όλα τα σπυράκια εξαφανίστηκαν μέσα σε έναν μήνα από τον χωρισμό, οι μπούκλες μου επέστρεψαν και τώρα δείχνω καλύτερα από ποτέ και νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», περιγράφει.

Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι μια σχέση που επιδεινώνεται μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης άγχους, διατροφικών διαταραχών και συναισθηματικών προβλημάτων. Όμως, όπως η Σάρα, ολοένα και περισσότερες γυναίκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πιστεύουν ότι μια κακή σχέση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ακόμη και την εμφάνισή τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου Snarly Carly, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο εξηγώντας το φαινόμενο στη γλώσσα του TikTok. (Τα σχόλια κάτω από το βίντεο μιλούν από μόνα τους.) Μια άλλη δημιουργός, η @heyitsmekmac, μοιράστηκε τη δική της εμπειρία από μια περίοδο κατά την οποία η εμφάνισή της είχε επιδεινωθεί, λέγοντας: «Οι λάθος άντρες σε κάνουν άσχημη. Το πρόσωπό μου είχε γεμίσει σπυράκια, τα επίπεδα κορτιζόλης μου ήταν στα ύψη, η κατακράτηση υγρών είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο… Αν σου προκαλεί τόσο άγχος, πρέπει να φύγει από τη ζωή σου».

«Οι λάθος άντρες σε κάνουν άσχημη. Το πρόσωπό μου είχε γεμίσει σπυράκια, τα επίπεδα κορτιζόλης μου ήταν στα ύψη, η κατακράτηση υγρών είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο… Αν σου προκαλεί τόσο άγχος, πρέπει να φύγει από τη ζωή σου».

Όπως υπενθυμίζει η ψυχοθεραπεύτρια Laurel Steinberg, PhD, οι γυναίκες σε ετεροφυλόφιλες σχέσεις συνεχίζουν να επωμίζονται δυσανάλογο πνευματικό και συναισθηματικό φορτίο. Και «όταν το κλίμα στο σπίτι είναι τεταμένο, μπορεί να βιώνουν περισσότερες ενοχές και ντροπή από τους συντρόφους τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο στρες και επιδείνωση των δεικτών υγείας τους». Αυτή η ανισότητα δεν τις επηρεάζει μόνο ψυχολογικά αλλά και σωματικά.

Έρευνες δείχνουν ότι το στρες μπορεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα εμφάνισης αισθητικών προβλημάτων, όπως η ακμή και η τριχόπτωση, που με τη σειρά τους γίνονται πηγή στρες, παγιδεύοντας τις γυναίκες σε έναν φαύλο κύκλο.

Η ανανέωση της εξωτερικής εμφάνισης μετά από έναν χωρισμό, το λεγόμενο post-breakup glow-up, είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο, συμφωνεί η πιστοποιημένη πλαστική και επανορθωτική χειρουργός Lara Devgan, MD: «Ένας τοξικός σύντροφος μπορεί να σε κρατά σε μια σχεδόν διαρκή κατάσταση αντίδρασης στο στρες… Μερικές φορές, η πιο αποτελεσματική παρέμβαση για την ομορφιά σου είναι να απομακρύνεις αυτό που σε εξαντλεί, είτε πρόκειται για έναν κακό σύντροφο είτε για κάτι άλλο».

«Ένας τοξικός σύντροφος μπορεί να σε κρατά σε μια σχεδόν διαρκή κατάσταση αντίδρασης στο στρες… Μερικές φορές, η πιο αποτελεσματική παρέμβαση για την ομορφιά σου είναι να απομακρύνεις αυτό που σε εξαντλεί, είτε πρόκειται για έναν κακό σύντροφο είτε για κάτι άλλο».

Πέρα από τη μείωση του στρες, η Δρ Devgan εξηγεί ότι οι άνθρωποι συχνά παρατηρούν θετικές σωματικές αλλαγές μετά από έναν χωρισμό επειδή αρχίζουν να επενδύουν ξανά χρόνο στον εαυτό τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο ύπνο, πιο ισορροπημένη διατροφή και μεγαλύτερη συνέπεια στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας τους.

Η Keira Barr, MD, πιστοποιημένη δερματολόγος και ιδρύτρια του Center for Mind Skin Medicine στο Όρεγκον, εξηγεί ότι παρότι τα στοιχεία που συνδέουν έναν ακατάλληλο σύντροφο με την επιδείνωση της εμφάνισης προέρχονται κυρίως από προσωπικές μαρτυρίες, μπορεί να υπάρχει και βιολογική βάση. «Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης και τα φλεγμονώδη σήματα στον οργανισμό μπορούν να οδηγήσουν σε εξάρσεις ακμής, ευαισθησία, αφυδάτωση, θαμπή όψη, πιο αργή επούλωση και γενικότερα σε μια εμφάνιση που δείχνει λιγότερο ξεκούραστη».

Επομένως, αν έχουμε μια σχέση που δεν λειτουργεί, μπορούμε να προσθέσουμε και την ακμή μας στα κίνητρα που έχουμε να χωρίσουμε.