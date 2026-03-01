Μήπως η κεντροαριστερά είναι εκτός μόδας;

Άρθρο του Σταύρου Αλχατζίδη

Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία, επιχειρεί να επανασυσπειρώσει τον κόσμο της και δείχνει δημοσκοπικά τουλάχιστον σημάδια ανάκαμψης, η κεντροαριστερά βυθίζεται όλο και πιο πολύ στην εσωστρέφεια. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Νέα Αριστερά, Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, ακόμη και η Πλεύση Ελευθερίας, ταλανίζονται από καταστάσεις που δημιουργούν ζητήματα. Τα οποία φυσικά αποτυπώνονται και δημοσκοπικά με αποτέλεσμα να διευρύνονται ακόμη περισσότερο τα προβλήματα και η γκρίνια.

Το ΠΑΣΟΚ βαδίζει προς ένα συνέδριο σε πολεμικό κλίμα. Η Νέα Αριστερά και οι Δημοκράτες έκαναν τα δικά τους, τα οποία αντί να λύσουν, πρόσθεσαν προβλήματα με αποχωρήσεις στελεχών. Στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. εκτός από στασιμότητα λόγω Τσίπρα ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να ετοιμάζεται να αμφισβητήσει ανοιχτά τον Σωκράτη Φάμελλο. Και η Πλεύση Ελευθερίας είδε μία ακόμη αποχώρηση βουλευτού, αλλά και καταγγελίες αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της.

Προφανώς και η όλη κατάσταση είναι απογοητευτική. Και γίνεται ακόμη πιο στενάχωρη αν αναλογιστεί κανείς πως σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τα κόμματα αυτά αθροιστικά βρίσκονται λίγο κάτω ή λίγο πάνω από το 30%. Όσο περίπου κυμαίνεται το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή…

Τι ακριβώς είναι αυτό που δεν αφήνει την κεντροαριστερά να σηκώσει κεφάλι; Να είναι μόνο άραγε η εσωκομματική φαγωμάρα που εξαντλεί τις αντοχές και την υπομονή των ψηφοφόρων; Ναι αλλά γιατί όταν δεν υπήρχαν αυτά και πάλι οι πτήσεις τους ήταν χαμηλές;

Από τις Ευρωεκλογές και μετά μόλις δύο φορές, μία με το ΠΑΣΟΚ μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη και μία η έκρηξη της Πλεύσης Ελευθερίας, βάση των δημοσκοπήσεων ξεπέρασαν το 15%. Πόσο μάλλον να βάλουν δυάρι μπροστά τους.

Απουσία προτάσεων θα μπορούσε να καταλογίσει η κοινή γνώμη. Μα τα περισσότερα από αυτά έχουν καταθέσει, όχι απλά προτάσεις, αλλά κυβερνητικά προγράμματα τους προηγούμενους μήνες. Τα οποία φυσικά, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είχαν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν στους πολίτες. Εκτός αν τα φυλάνε κρυμμένα σε τίποτα συρτάρια…

Μπορεί αυτή τη στιγμή να ακούγεται κάπως τραβηγμένο, αλλά η κεντροαριστερά μάλλον είναι εκτός μόδας. Και θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ, προκειμένου να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη, όχι του καταναλωτικού κοινού, αλλά των ανθρώπων που πηγαίνουν στην κάλπη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ