Μήπως είστε εσείς το τοξικό άτομο στη σχέση σας; Πώς θα το καταλάβετε και τι να κάνετε

Ας είμαστε ειλικρινείς: Οι σχέσεις μπορεί να γίνουν πολύ δύσκολες. Όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας την ιδανική και φτιάχνουμε στις σκέψεις μας το πώς θα θέλαμε τα πράγματα να είναι.

Σε μια σχέση, όμως, τα μέλη της φέρνουν μαζί τους ολόκληρο τον εαυτό τους. Μαζί με τα βάρη και τις εμπειρίες που κουβαλούν, τις βαθύτερες επιθυμίες τους, τα όνειρα και τις ελπίδες τους.

Τα ζευγάρια φτιάχνουν την καθημερινότητά τους από τις εμπειρίες που μοιράζονται, αλλά και μέσα από τα όσα έχουν ζήσει. «Ζωγραφίζουν» τη ζωή τους με αναμνήσεις, βιώματα, σκέψεις και αντιλήψεις που έχουν ήδη αποκτήσει για τη ζωή και τη συναναστροφή με τους άλλους. Ας μην ξεχνάμε, επίσης, το κοινωνικό υπόβαθρο του καθενός, τον τρόπο επικοινωνίας του και τις λειτουργικές ή δυσλειτουργικές καθημερινές συμπεριφορές του.

Η λίστα με το τι «φτιάχνει» την κάθε σχέση μπορεί να συνεχίζεται για πολύ. Εντελώς ξαφνικά, όμως, αυτή η σχέση μπορεί να γίνει τοξική, βασιζόμενη -ακριβώς- στα όσα το κάθε άτομο έχει ήδη βιώσει.

Μήπως στη δική σας σχέση, φέρνετε εσείς την τοξικότητα;

Αν αναρωτιέστε και εσείς, η απάντηση είναι πιθανότατα, ναι. Φέρνετε και θα φέρνετε τοξικότητα στη σχέση. Όλοι το κάνουν αυτό. Αν είστε αυθεντικές στη σχέση σας και δεν κρύβεστε, τότε θα το κάνετε.

Η τοξικότητα είναι ένα κατάλοιπο δυσλειτουργικών ζητημάτων που είχαν διάρκεια στη ζωή κάποιου ατόμου. Όσο πιο γρήγορα κατανοήσετε τη ρίζα των προβλημάτων, τόσο πιο γρήγορα θα αντιμετωπίσετε τον εαυτό σας και τις σχέσεις σας με τους άλλους.

Το καλό είναι ότι μπορούμε να ελέγξουμε αυτή την τοξικότητα και τις αφορμές που την «ξυπνούν». Όμως, αν ένας άνθρωπος δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό του και δεν έχει αποδεχθεί το ποιος είναι, δυστυχώς, τα θέματα στη σχέση που θα προκύπτουν και θα λύνονται δύσκολα.

Πώς θα καταφέρετε να μην καταστρέψετε τη σχέση σας

Η καλύτερη ώρα για να βοηθήσετε τη σχέση σας είναι… τώρα. Μείνετε ειλικρινής με τον εαυτό σας και τους άλλους. Εντοπίστε τι συνέβη, ποιες συμπεριφορές και ποιες εμπειρίες σας κάνουν να αντιδράτε με τρόπο που μειώνει ή στεναχωρεί τους άλλους. Το να μην αναγνωρίσετε τη ρίζα για την τοξική σας συμπεριφορά ίσως σας οδηγήσει σε αποτυχημένες σχέσεις.

Διαβάστε βιβλία, μιλήστε με κάποιον ψυχολόγο ή συζητήστε με τον σύντροφό σας και αποφασίστε μαζί τις αλλαγές που πρέπει να κάνετε ώστε η σχέση σας να βελτιωθεί. Να θυμάστε πάντα, όμως, πως εσείς και μόνο εσείς είστε αυτή που θα μειώσει την τοξικότητα που φέρνετε στη σχέση.