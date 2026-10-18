Μήπως είναι ώρα για μια άνω τελεία στην εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Προτεραιότητα: Ασφάλεια, κανόνες, ψηφιακή σύγκλιση και ίσες ευκαιρίες. Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου.

Δρ. Νικόλαος Τζόλλας

Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, επικοινωνούμε, μαθαίνουμε και εξυπηρετούμαστε. Μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε περάσει από απλές εφαρμογές αυτοματοποίησης σε συστήματα με εντυπωσιακές δυνατότητες ανάλυσης, δημιουργίας περιεχομένου και υποστήριξης σύνθετων αποφάσεων. Η επιστημονική πρόοδος είναι αναμφισβήτητη και οι προοπτικές που ανοίγονται είναι τεράστιες. Ωστόσο, όσο παρακολουθώ αυτή την εξέλιξη, τόσο περισσότερο ενισχύεται μέσα μου ένας ουσιαστικός προβληματισμός: Έχω την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε μια άνω τελεία στον διαρκή ανταγωνισμό για ολοένα ισχυρότερη Τεχνητή Νοημοσύνη και να στρέψουμε μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών μας στην ασφαλή χρήση της και στην αξιοποίησή της προς όφελος όλων των ανθρώπων.

Δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να σταματήσει η επιστημονική έρευνα ή να περιοριστεί η καινοτομία και η τεχνολογική πρόοδος. Κάθε άλλο. Πιστεύω όμως ότι χρειάζεται να επανεξετάσουμε τις προτεραιότητές μας. Να αφιερώσουμε περισσότερους πόρους, περισσότερη επιστημονική γνώση και μεγαλύτερη προσοχή στην ασφάλεια, στη θέσπιση κανόνων, στην προστασία των δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη εφαρμογών που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί η τεχνολογική πρόοδος δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Η πραγματική της αξία βρίσκεται στο πόσο βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων.

Η ανάγκη αυτή δεν αποτελεί απλώς έναν προσωπικό προβληματισμό. Έχει ήδη αναδειχθεί σε κορυφαίο ζήτημα της διεθνούς πολιτικής ατζέντας. Στις 21 Μαρτίου 2024, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε, χωρίς ψηφοφορία, το ψήφισμα 78/265 για την προώθηση ασφαλών, αξιόπιστων και υπεύθυνων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι στο ίδιο ψήφισμα ο ΟΗΕ δεν περιορίστηκε στην ανάγκη ασφάλειας, αλλά ανέδειξε και την ανάγκη γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος και των ανισοτήτων στην πρόσβαση στις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο μεταξύ διαφορετικών κρατών όσο και στο εσωτερικό τους.

Η διεθνής κινητοποίηση συνεχίστηκε στις 26 Αυγούστου 2025, όταν η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το ψήφισμα 79/325, καθορίζοντας τη δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και ενός Παγκόσμιου Διαλόγου για τη Διακυβέρνησή της. Σκοπός αυτών των πρωτοβουλιών είναι να ενισχυθεί η επιστημονική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των κινδύνων της τεχνολογίας και να αποκτήσει η διεθνής κοινότητα έναν πιο ουσιαστικό μηχανισμό συνεργασίας για τη διαχείρισή της.

Ανάλογη κατεύθυνση έχει υιοθετήσει και η UNESCO, η οποία στις 23 Νοεμβρίου 2021 υιοθέτησε διεθνή σύσταση για τη δεοντολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης, θέτοντας στο επίκεντρο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ανθρώπινη εποπτεία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, γνωστός ως AI Act, τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2024, με σταδιακή εφαρμογή των διατάξεών του. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο που συνδέει τις υποχρεώσεις των φορέων με τους κινδύνους των εφαρμογών τους, με προτεραιότητα την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Παράλληλα, το Συμβούλιο της Ευρώπης άνοιξε προς υπογραφή, στις 5 Σεπτεμβρίου 2024, την πρώτη διεθνή σύμβαση με νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα ειδικά για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ένα κοινό μήνυμα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται κανόνες, διαφάνεια, λογοδοσία και ανθρώπινο έλεγχο. Και κυρίως χρειάζεται διεθνή συνεργασία, καθώς οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται από τα εθνικά σύνορα. Τα παραποιημένα βίντεο και οι εικόνες, η διάδοση ψευδών ειδήσεων, η αδιαφανής επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι αλγοριθμικές διακρίσεις και οι απειλές κυβερνοασφάλειας αποτελούν πραγματικές προκλήσεις. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η ταχύτητα ανάπτυξης μιας τεχνολογίας να προηγείται διαρκώς της δυνατότητάς μας να ελέγχουμε τις συνέπειές της.

Θεωρώ όμως ότι η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Δεν αρκεί να εξετάζουμε μόνο το πως θα προστατεύσουμε τον άνθρωπο από τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρέπει ταυτόχρονα να απαντήσουμε στο ερώτημα πως θα εξασφαλίσουμε ότι κάθε άνθρωπος θα έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί από αυτήν. Εδώ βρίσκεται, κατά την άποψή μου, μία από τις σημαντικότερες πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις των επόμενων ετών: η ψηφιακή σύγκλιση και η ουσιαστική συμπερίληψη.

Τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών του ΟΗΕ είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με την έκθεση Measuring Digital Development: Facts and Figures 2025, περίπου 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Οι μεγαλύτερες ανισότητες εντοπίζονται κυρίως σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Την ώρα, λοιπόν, που διεθνώς επενδύονται σημαντικοί πόροι στην ανάπτυξη ολοένα πιο προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας παραμένει αποκλεισμένο ακόμη και από βασικές ψηφιακές δυνατότητες.

Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά. Ποιο είναι το πραγματικό κοινωνικό όφελος από μια νέα τεχνολογική επανάσταση, εάν διευρύνει τις αποστάσεις ανάμεσα σε όσους έχουν πρόσβαση στη γνώση και στις σύγχρονες υποδομές και σε όσους δεν διαθέτουν τις ίδιες ευκαιρίες; Μήπως ένα μεγαλύτερο μέρος των διεθνών επενδύσεων πρέπει πλέον να κατευθυνθεί στην ψηφιακή εκπαίδευση, στις δημόσιες υποδομές, στην προσβασιμότητα και στη δημιουργία εφαρμογών που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, εισοδήματος, τόπου κατοικίας ή ψηφιακών δεξιοτήτων;

Ο ηλικιωμένος που δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει μια ψηφιακή υπηρεσία, το άτομο με αναπηρία που αντιμετωπίζει εμπόδια στην καθημερινότητά του, ο κάτοικος μιας απομακρυσμένης περιοχής που δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, ο μαθητής που χρειάζεται πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη και ο μικρός επιχειρηματίας που δεν διαθέτει την τεχνογνωσία μιας μεγάλης εταιρείας πρέπει να αποτελούν βασική προτεραιότητα της νέας ψηφιακής εποχής.

Η ψηφιακή συμπερίληψη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια δευτερεύουσα κοινωνική πολιτική. Είναι βασική προϋπόθεση ώστε η Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτελέσει εργαλείο προόδου για ολόκληρη την κοινωνία και όχι προνόμιο των λίγων.

Ιδιαίτερη έμφαση πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε στον τομέα της υγείας. Εδώ η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη της στην ανθρωπότητα. Η υποστήριξη της έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών, η ανάλυση ιατρικών εικόνων και εξετάσεων, η ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών ουσιών, η υποστήριξη της εξατομικευμένης θεραπείας και η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας αποτελούν πεδία με πολύ μεγάλες προοπτικές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ήδη από το 2021, με την έκθεση Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health, αναγνώρισε τις σημαντικές δυνατότητες της τεχνολογίας στην ιατρική, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ανάπτυξη και η χρήση της πρέπει να στηρίζονται στην επιστημονική αξιολόγηση, στην προστασία των δικαιωμάτων και στην ισότιμη πρόσβαση. Με νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες, που δημοσιεύτηκαν το 2024 και αφορούν τα μεγάλα πολυτροπικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέχισε να αναδεικνύει τόσο τις δυνατότητες όσο και τις προϋποθέσεις ασφαλούς αξιοποίησής τους στην υγεία.

Πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση αξίζει να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο. Να ενισχύσουμε την έρευνα που μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση σοβαρών ασθενειών, στην ανάπτυξη νέων θεραπειών και στην υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας. Με αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και τον γιατρό να διατηρεί την ευθύνη της κλινικής κρίσης. Και κυρίως, να εργαστούμε ώστε αυτές οι δυνατότητες να μην περιορίζονται σε λίγα μεγάλα ερευνητικά κέντρα ή σε όσους έχουν υψηλά εισοδήματα, αλλά να μπορούν σταδιακά να αξιοποιηθούν προς όφελος περισσότερων ασθενών.

Ανάλογες ευκαιρίες υπάρχουν στην εκπαίδευση, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προσβασιμότητα και φυσικά στη δημόσια διοίκηση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει την εξατομικευμένη μάθηση, να διευκολύνει την επικοινωνία των ατόμων με αναπηρία, να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων και να μειώσει σημαντικά τον χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών. Με την προϋπόθεση, όμως, ότι κάθε εφαρμογή θα σχεδιάζεται με σαφή σκοπό, θα αξιολογείται ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά της και δεν θα δημιουργεί νέους αποκλεισμούς.

Σε αυτή την προσπάθεια, η ψηφιακή διακυβέρνηση έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Το Δημόσιο δεν πρέπει να υιοθετεί μια τεχνολογία απλώς επειδή είναι σύγχρονη ή εντυπωσιακή. Οφείλει να εξετάζει ποιο πρόβλημα επιλύει, ποιο είναι το πραγματικό όφελος για τον πολίτη, πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων. Η ψηφιοποίηση από μόνη της δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε απλούστερες διαδικασίες, λιγότερη γραφειοκρατία, προσβάσιμες υπηρεσίες, εκπαίδευση των εργαζομένων και δυνατότητα ουσιαστικής ανθρώπινης υποστήριξης όταν αυτή είναι απαραίτητη.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εργαζόμαστε συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αναπτύσσουμε ψηφιακές υπηρεσίες, ενισχύουμε τις ψηφιακές δεξιότητες και καλλιεργούμε συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, επιδιώκοντας να αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες με πρακτικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η εμπειρία μας δείχνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί, πέρα από τεχνογνωσία, συνέπεια, συνεργασία, ενσυναίσθηση και μια βαθύτερη αλλαγή νοοτροπίας. Η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το πόσα συστήματα εγκαθιστούμε, αλλά από το πόσο απλούστερη, ασφαλέστερη και καλύτερη γίνεται η καθημερινότητα των πολιτών.

Γι’ αυτό θεωρώ ότι έχει έρθει η στιγμή να ανοίξουμε έναν πιο ουσιαστικό δημόσιο διάλογο για τις προτεραιότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Έναν διάλογο στον οποίο θα συμμετέχουν κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών. Να ενισχύσουμε την έρευνα, αλλά να δώσουμε αντίστοιχη βαρύτητα στην ασφάλεια και στην αξιολόγηση των συστημάτων. Να κατευθύνουμε περισσότερους πόρους στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην προσβασιμότητα και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Να επιδιώξουμε διεθνείς κανόνες που εφαρμόζονται στην πράξη και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι δυνατότητες της τεχνολογίας να φτάσουν σε κάθε πολίτη.

Αυτή είναι η άνω τελεία που προτείνω. Όχι μια παύση στην επιστημονική πρόοδο, αλλά μια συνειδητή αλλαγή προτεραιοτήτων. Από τον διαρκή ανταγωνισμό για μεγαλύτερη τεχνολογική ισχύ, σε μια συλλογική προσπάθεια για περισσότερη ασφάλεια, καλύτερη υγεία, ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική ψηφιακή σύγκλιση.

Ίσως τελικά το σημαντικότερο επόμενο βήμα της Τεχνητής Νοημοσύνης να μην είναι ένα ακόμη ισχυρότερο μοντέλο, αλλά η δυνατότητα να αξιοποιήσει ένας ακόμη άνθρωπος τα οφέλη της. Ένας ασθενής να λάβει καλύτερη φροντίδα, ένας μαθητής να αποκτήσει περισσότερες ευκαιρίες, ένα άτομο με αναπηρία να ξεπεράσει εμπόδια και ένας πολίτης να εξυπηρετείται ευκολότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η πραγματική πρόοδος δεν μπορεί να μετριέται μόνο με την ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης. Πρέπει να μετριέται με το κοινωνικό της αποτέλεσμα.

Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει πρώτα και πάνω απ’ όλα να υπηρετεί τον άνθρωπο. Και το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πρόοδος θα αφορά όλους, χωρίς αποκλεισμούς.