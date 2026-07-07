Μήνυση κατ’ αγνώστων από το Δήμο Θεσσαλονίκης για παράνομη εναπόθεση ογκωδών

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της δημοτικής Αρχής κάποιοι επιμένουν να αντιλαμβάνονται το δημόσιο χώρο ως χωματερή, επιμένοντας σε απαράδεκτες πρακτικές που συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η Αντιδημαρχία Καθαριότητας ενημερώθηκε για παράνομη εναπόθεση μεγάλου αριθμού ογκωδών και απορριμμάτων επί της οδού Θερμοπυλών 32.

Τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στην άμεση αποκομιδή των αντικειμένων και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Λάζαρος Ζαχαριάδης μετέβη στο ΑΤ Χαριλάου όπου και κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων, ώστε να εντοπιστούν το ταχύτερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Καλούμε για μία ακόμη φορά όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στο χώρο τον οποίο μοιραζόμαστε, να σταματήσουμε αυτούς που επιμένουν να υποβαθμίζουν την καθημερινότητά μας και να καταστρέφουν την πόλη μας.