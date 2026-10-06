Μηνύσεις σε 18 influencers για παράνομο τζόγο – Τι αποκάλυψε ο Πιερρακάκης

Στην πρόκληση του παράνομου τζόγου αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατά την ενημέρωση για την εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε φέτος.

«Ένας νόμος κρίνεται την ημέρα που ψηφίζεται. Κυρίως όμως κρίνεται από το αν εφαρμόζεται και, τελικά, από το αν αλλάζει την πραγματικότητα» δήλωσε και τόνισε πως πρόκειται για μια σύνθετη κατάσταση, καθώς ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή και μεταφέρεται στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και στα κοινωνικά δίκτυα».

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν μετά τη ψήφιση του νόμου.

Όπως εξήγησε έχουν κατατεθεί μηνύσεις σε 18 influencers και ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία.

«Το πραγματικό στοίχημα είναι να εντοπίζουμε την παρανομία νωρίτερα και να παρεμβαίνουμε γρηγορότερα» δήλωσε.

Το γεγονός ότι μια παράνομη δραστηριότητα γίνεται στο διαδίκτυο δεν δημιουργεί καμία «γκρίζα ζώνη» τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

«Το γεγονός ότι ένας ιστότοπος μπορεί να εδρεύει εκτός Ελλάδας δεν σημαίνει ότι υπάρχει ανοχή. Και το γεγονός ότι η προώθηση γίνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα δεν απαλλάσσει κανέναν από την ευθύνη του. Οι κανόνες ισχύουν παντού και για όλους».

Όμως η καταστολή από μόνη της δεν αρκεί, γιατί ο πυρήνας του προβλήματος παραμένει κοινωνικός σημείωσε.

«Χρειαζόμαστε πρόληψη, ενημέρωση και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του εθισμού και, κυρίως, χρειάζεται να προστατεύσουμε τους ανηλίκους και τους νέους ανθρώπους.

Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα μια νέα γενιά που συναντά τον τζόγο όλο και νωρίτερα μέσα στην καθημερινή ψηφιακή της ζωή. Γι’ αυτό και η ΕΕΕΠ πρέπει να είναι παρούσα όχι μόνο στον έλεγχο, αλλά και στην ενημέρωση, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα, εκεί όπου βρίσκονται σήμερα οι νέοι».