Μήνυμα Βαρθολομαίου υπέρ της ειρήνης από τη Βουλή: Κατάκτηση και όχι αυτονόητη κατάσταση

Την πρώτη του ομιλία μετά το 1999 ενώπιον του σώματος του ελληνικού κοινοβουλίου απηύθυνε στην αίθουσα της Ολομέλειας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών.

“Ποτέ εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος ἡ εἰρήνη δέν ὑπῆρξεν αὐτονόητος κατάστασις, ἀλλά ἦτο πάντοτε κατάκτησις, ἀποτέλεσμα ἐμπνευσμένων πρωτοβουλιῶν, γενναιότητος καί αὐτοθυσίας, ἀπορρίψεως τῆς βίας ὡς μέσου λύσεως διαφορῶν, διαρκής ἀγών διά τήν δικαιοσύνην καί τήν προστασίαν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου”, τόνισε ο Παναγιώτατος υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη, χωρίς ειρήνη μεταξύ των θρησκειών.

Ο Πατριάρχης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα για τη συνεχή και ουσιαστική στήριξη στο έργο και τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αναδεικνύοντας την ανάγκη πνευματικού προσανατολισμού στη σύγχρονη εποχή. Επεσήμανε δε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει διαχρονικά φορέας πίστης, ήθους και ενότητας. Η ομιλία του διάρκειας περίπου 20 λεπτών έγινε ενώπιον της πολιτειακής, πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας και καταχειροκροτήθηκε από όλους τους παρισταμένους.

Είχε προηγηθεί ο χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη που χρησιμοποιώντας τη φράση του Αγίου Αυγουστίνου «ο Θεός δίνει τον άνεμο, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να σηκώσει το πανί» εξήρε τη σημαντική και πολυσχιδή συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη “στα πέρατα του κόσμου και του χρόνου”. Μάλιστα Υπογράμμισε ότι ο Πατριάρχης κρατά ψηλά το λάβαρο της ορθόδοξης παράδοσης και αλήθειας με την αφοσίωση και το αδιάλειπτο έργο του, ενώ στη συνέχεια του απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, ενώ την κυβερνητική πλειοψηφία εκπροσωπούν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Το “παρών” στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας έδωσαν μεταξύ άλλων, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Από νωρίς το πρωί οι προετοιμασίες στο ισόγειο της Βουλής ήταν πυρετώδεις με τους υπαλλήλους να απλώνουν στους διαδρόμους το κόκκινο χαλί προκειμένου να υποδεχτούν με κάθε επισημότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκαν πινακίδες για τους επίσημους προσκεκλημένους προς τα θεωρεία, τα οποία αυτή την ώρα είναι ασφυκτικά γεμάτα.

Την Πέμπτη ο Νικήτας Κακλαμάνης, θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη, στο Παλλάς, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμηών Πράξεις».