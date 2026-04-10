Μήνυμα Τραμπ προς τους Ούγγρους: “Εκλογές την Κυριακή – Βγείτε και ψηφίστε Βίκτορ Όρμπαν”

Την υποστήριξή του προς τον “αληθινό φίλο” και πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των κρίσιμων καλπών της Κυριακής.

Ειδικότερα, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για έναν “πραγματικά ισχυρό και δυναμικό ηγέτη, με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτευγμάτων”.

“Αγωνίζεται για τη σπουδαία χώρα και τον λαό του και τους αγαπά, ακριβώς όπως εγώ για τις ΗΠΑ. Ο Βίκτορ εργάζεται σκληρά για να προστατεύσει την Ουγγαρία, να αναπτύξει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να προωθήσει το εμπόριο, να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και να διασφαλίσει το ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ!”, τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έστειλε πριν από λίγες ημέρες τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, στη Βουδαπέστη, για επαφές με τον Όρμπαν.

“Οι σχέσεις μεταξύ της Ουγγαρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν φτάσει σε νέα ύψη συνεργασίας και θεαματικών επιτευγμάτων υπό τη διοίκησή μου, χάρη σε μεγάλο βαθμό στον πρωθυπουργό Όρμπαν. Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά μαζί του, ώστε και οι δύο χώρες μας να προχωρήσουν περαιτέρω σε αυτόν τον καταπληκτικό δρόμο προς την ΕΠΙΤΥΧΙΑ και τη συνεργασία. Ήμουν περήφανος που ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑ τον Βίκτορ για την επανεκλογή του το 2022, και είναι τιμή μου να το κάνω ξανά”, αναφέρει.

Τέλος, καλεί τους Ούγγρους να ψηφίσουν τον Όρμπαν:

“Η ημέρα των εκλογών είναι η Κυριακή, 12 Απριλίου 2026. Ουγγαρία: ΒΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ. Είναι ένας αληθινός φίλος, μαχητής και ΝΙΚΗΤΗΣ, και έχει την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου για την επανεκλογή του”.