Μήνυμα στήριξης από Ρούμπιο προς Γκίλφοϊλ

Λίγες ημέρες πριν την επίσκεψη του στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με δήλωσή του, αναφέρει ότι στήριξης της πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας,Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Η πρέσβης Γκίλφοϊλ έχει αποδειχθεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή», τονίζει και προσθέτει: «Έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων όπως ο «Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ