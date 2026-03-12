Μήνυμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Έχασα τον πατέρα μου, την αγαπημένη σύζυγό μου, την αδερφή μου»

Στα μέλη της οικογένειάς του που έχασε στις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές αναφέρθηκε ο νέος Ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπα Χαμενεϊ στο μήνυμά που μεταδόθηκε την Πέμπτη (12/3).

«Εκτός από τον πατέρα μου… έχασα την αγαπημένη και πιστή σύζυγό μου, την αφοσιωμένη αδερφή μου… καθώς και το μικρό της παιδί και τον σύζυγο της άλλης αδερφής μου», είπε χαρακτηριστικά.

Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα που εξέδωσε από την εκλογή του την Κυριακή (8/3), αλλά ο ίδιος ο ανώτατος ηγέτης δεν εμφανίστηκε.

Το μήνυμά του διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση και δεν δόθηκε καμία εξήγηση για το γιατί η ομιλία «εκφωνήθηκε» με αυτόν τον τρόπο.

Την Τετάρτη (11/3), ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά συνεχίζει να εργάζεται, αφού η κρατική τηλεόραση τον χαρακτήρισε τραυματία πολέμου.