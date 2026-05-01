Μήνυμα Μητσοτάκη για την Πρωτομαγιά: Τα δέκα μέτρα που φέραμε για τους εργαζόμενους

Το δικό του μήνυμα για την Πρωτομαγιά έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο κάνει αναφορά στα δέκα μέτρα που έφερε η κυβέρνησή του για τους εργαζόμενους.

«Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού, αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις, εμείς απαντάμε με το έργο μας», τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο, στο οποίο παρουσιάσει τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους, ευχόμενος «καλή Πρωτομαγιά».

Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά το βίντεό του με μια αναφορά στην συμμετοχή του Akyla με το τραγούδι Ferto στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».

Απαριθμώντας τα μέτρα για τους εργαζόμενους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα

μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας

μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά

ξεπάγωμα των τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού

επαναφορά συλλογικών συμβάσεων

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες

επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες

στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες και ίσως το πιο σημαντικό: ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε.

