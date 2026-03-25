Μήνυμα Γκίλφοϊλ για 25η Μαρτίου: «Οι Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία»

Με αφορμή τον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Twitter τιμώντας την εθνική επέτειο της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της για την 25η Μαρτίου, η πρέσβης των ΗΠΑ γράφει ότι «το 1821, με σύνθημα “Ελευθερία ή Θάνατος”, οι Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία», εστιάζοντας στον υψηλό συμβολισμό και στο βαθύ ιστορικό αποτύπωμα της εθνικής παλιγγενεσίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Το 1821, με σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος», οι Έλληνες άνοιξαν το δρόμο προς την ανεξαρτησία. Δύο αιώνες αργότερα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων λαών μας, που βασίζονται στην πίστη, την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη, είναι ζωντανές και συνεχώς αναπτυσσόμενες. Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες μια ευτυχισμένη και ευημερούσα Ημέρα Ανεξαρτησίας και προσβλέπω σε όσα θα επιτύχουμε μαζί κατά το επόμενο έτος.