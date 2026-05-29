ΔΙΕΘΝΗ

Μήνυμα Γκαλίμπαφ για τις διαπραγματεύσεις Ιράν – ΗΠΑ: “Μόνο οι πράξεις μετρούν και όχι τα λόγια”

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Οεπικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, δήλωσε ότι το Ιράν επιτυγχάνει παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου αλλά με πυραύλους, προσθέτοντας: «στις διαπραγματεύσεις απλώς τους κάνουμε να καταλάβουν».

«Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε εγγυήσεις ή λόγια – μόνο κριτήριο είναι οι πράξεις», ανέφερε σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο X. «Καμία ενέργεια δεν θα ληφθεί πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά», συμπλήρωσε και συνέχισε τονίζοντας: «Ο νικητής οποιασδήποτε συμφωνίας είναι αυτός που είναι καλύτερα προετοιμασμένος για πόλεμο από την επόμενη μέρα».

FacebookTwitterLinkedinEmail