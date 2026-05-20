Μήνυμα Χαμενεϊ: «Πρωτοφανές έπος αντίστασης του Ιράν απέναντι σε δύο τρομοκρατικούς στρατούς»

Κάλεσμα σε εθνική ενότητα απηύθυνε σε γραπτή του δήλωση ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ , με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατο του πρώην προέδρου Εμπραχίμ Ράισι σε συντριβή ελικοπτέρου το 2024.

Ο Χαμενεΐ σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης που δημοσίευσαν φωτογραφίες του με τον εκλιπόντα Εμπραχίμ Ραΐσι, επαίνεσε τον εκλιπόντα πρόεδρο για την «υπευθυνότητα, την πολιτική προσέγγιση που επικεντρώνεται στη νεολαία, την προσήλωσή του στη δικαιοσύνη, την ενεργό διπλωματία και τον λαϊκό χαρακτήρα της προεδρίας του».

Αναφερόμενος στον πόλεμο χαρακτήρισε τον αγώνα του ιρανικού λαού ως ένα «ιστορικό και πρωτοφανές έπος αντίστασης» απέναντι σε «δύο παγκόσμιους, τρομοκρατικούς στρατούς», τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η πολεμική σύγκρουση αυξάνει το βάρος της ευθύνης για όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, από την ανώτατη ηγεσία μέχρι τις τοπικές διοικήσεις.