Μήνυμα Αγγελούδη κατά της τοξικότητας με αφορμή τη συναυλία Ρέμου: «Αν αντιληφθούμε το μέγεθος της Θεσσαλονίκης, θα σταματήσουμε και να τη μικραίνουμε»

Μήνυμα κατά της τοξικότητας και των αποκλεισμών έστειλε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, με αφορμή την αντιπαράθεση που προηγήθηκε το περασμένο διάστημα στη Θεσσαλονίκη για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη νέα παραλία. «Αν αντιληφθούμε το μέγεθος της Θεσσαλονίκης, θα σταματήσουμε να τη μικραίνουμε, αλλά και να την απαξιώνουμε πολλές φορές», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης.

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει σε διάλογο που δεν διεξάγεται θεσμικά και μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πέρα από τα όρια της τοξικότητας και της γκρίνιας», δηλώνοντας ότι ο ίδιος επιμένει στην αναζήτηση του μέτρου και, όπου χρειάζεται, στην αναγνώριση λαθών.

Ανατρέχοντας στην ιστορική και πολιτιστική διαδρομή της Θεσσαλονίκης, μίλησε για μια πόλη που διαχρονικά συνδυάζει διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές εκφράσεις. «Αυτή η πόλη έχει μάθει να είναι ανοικτή σε όλους. Ξέρει να φιλοξενεί διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές εκφράσεις», ανέφερε. Περνώντας στο σήμερα, ο κ. Αγγελούδης έδωσε το στίγμα του με τη φράση: «Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους και όχι μόνο για μερικούς. Χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης έκλεισε την τοποθέτησή του απευθύνοντας κάλεσμα σε συμπολίτευση και αντιπολίτευση για ένα «μίνιμουμ ενότητας», τονίζοντας ότι, πέρα από τις διαφωνίες και τους διαφορετικούς ρόλους, «μερικές φορές η πόλη χρειάζεται ένα μίνιμουμ ενότητας, για να πάει μπροστά».

Β.Ζ.