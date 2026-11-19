Ερώτηση για την Γιάλτα δέχθηκε κατά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά την τριμερή με τους Σι και Τραμπ ο Βλαντιμίρ Πούτιν και απάντησε ότι δεν υπήρχε τίποτα κακό στην πρώτη συμφωνία.

«Καταρχάς, στη Γιάλτα επισημοποιήθηκε η νίκη επί του ναζισμού», λέει ο Πούτιν.

«Προσωπικά, δεν θα είχα αντίρρηση – μάλιστα, πιστεύω ότι θα ήταν σωστό- να επισημοποιηθεί μια νίκη επί του νεοναζισμού, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την εξάλειψη των ίδιων των ιδεολογικών ριζών: της ξενοφοβίας, της ρωσοφοβίας και άλλων παρόμοιων φοβιών», είπε.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Πούτιν αναφέρει επίσης ότι η Γιάλτα απλώς «αναγνώρισε τα πραγματικά αποτελέσματα, τις πραγματικότητες στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

«Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σχετικά με το τι συμβαίνει πραγματικά… τις πραγματικότητες στον κόσμο», προσθέτει.