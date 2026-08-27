«Μην δοκιμάσετε τα όρια του ΝΑΤΟ» – Το μήνυμα που μετέφερε ο επικεφαλής της CIA στη Μόσχα

Ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έστειλε κατά την ολιγόωρη παραμονή του στη Μόσχα ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Συγκεκριμένα η προειδοποίηση αφορούσε την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία όπως αποκαλύπτει το Politico, επικαλούμενο δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Ο επικεφαλής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αξιοποίησε επίσης την επίσκεψη του προκειμένου να πιέσει τη Ρωσία να μειώσει τη στρατιωτική και οικονομική της στήριξη προς το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές και έναν Βρετανό αξιωματούχο που ήταν ενήμερος για το ταξίδι.

Ανάλογες πληροφορίες για το ταξίδι του Ράτκλιφ μετέδωσαν και η Wall Street Journal και το CBS. Η Wall Street Journal αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ίσως εξαπολύσει “μια περιορισμένη επίθεση” εναντίον του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια.

Η είδηση ​​για το ταξίδι του Ράτκλιφ στη Ρωσία πυροδότησε έντονη φημολογία στην Ουάσιγκτον και την Ευρώπη, καθώς επρόκειτο για το πρώτο γνωστό ταξίδι αυτού του είδους στη ρωσική πρωτεύουσα από διευθυντή της CIA επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Στα τέλη του 2021, ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του τότε προέδρου Τζο Μπάιντεν, Μπιλ Μπερνς, είχε προειδοποιήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να μην εισβάλει στην Ουκρανία. Τρεις μήνες αργότερα, οι ρωσικές δυνάμεις πέρασαν τα σύνορα.

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ρωσία και η Ουκρανία ανταλλάσσουν διαρκώς εντεινόμενα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, σε περιοχές που απέχουν πολλά χιλιόμετρα από τις γραμμές του μετώπου.

Παράλληλα, τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εξαπολύσει απειλές κατά χωρών του ΝΑΤΟ που στηρίζουν την Ουκρανία, προκαλώντας φόβους ότι η Μόσχα ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα, επιθετικά μέτρα υβριδικού πολέμου ή σε περιορισμένης κλίμακας στρατιωτική δράση εναντίον συμμάχων του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Συνθήκη του ΝΑΤΟ προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών. Ωστόσο, η Ρωσία χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια διάφορες τακτικές που δεν φτάνουν στο επίπεδο του πολέμου – συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεων – για να υπονομεύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη, χωρίς να προκαλέσει ευρύτερα αντίποινα.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του διέψευσε τις φήμες ότι ο Ράτκλιφ ταξίδεψε εκεί για να πείσει τον Πούτιν να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ ούτε να επιτεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο –το οποίο δεσμεύτηκε αυτή την εβδομάδα να ενισχύσει περαιτέρω τη στήριξή του προς την Ουκρανία.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι αφορούσε τον τερματισμό του πολέμου. «Δεν θέλω να απογοητεύω τον κόσμο. Θα θέλαμε να δούμε τον πόλεμο με την Ουκρανία να τελειώνει», δήλωσε.

Η επίσκεψη στη Μόσχα αποτελεί την πιο πρόσφατη περίπτωση κατά την οποία ο Τραμπ απευθύνθηκε στον διευθυντή της CIA για να διαχειριστεί κρίσιμες διπλωματικές διαπραγματεύσεις με έναν βασικό αντίπαλο των ΗΠΑ. Ο Ράτκλιφ ταξίδεψε επίσης μυστικά στην Κούβα τον περασμένο Μάιο, προκειμένου να προειδοποιήσει το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας ότι πρέπει να προχωρήσει σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, διαφορετικά κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με μια εκστρατεία άσκησης πίεσης από την πλευρά των ΗΠΑ.