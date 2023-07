Μιμή Ντενίση: Νέα επιτυχία για την ηθοποιό!

Η Μιμή Ντενίση, εξέχουσα προσωπικότητα του Ελληνικού θεάτρου, είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι επίσης σκηνοθέτης, μεταφράστρια και συγγραφέας πέντε ιστορικών δραμάτων, εξαιρετικά δημοφιλών στην Ελλάδα.

Η ταινία της “Smyrne” έγινε διεθνής επιτυχία και έκανε γνωστή την ιστορία της Μικρασιατικής Καταστροφής και του Ελληνικού προσφυγικού θέματος σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα έχει υπάρξει καλλιτεχνική διευθύντρια και παραγωγός σε πολλά Αθηναϊκά θέατρα και ιδιοκτήτρια Δραματικής Σχολής. Έχει πρωταγωνιστήσει σε σημαντικές τηλεοπτικές σειρές και έχει παρουσιάσει δικά της talk shows.

Εμβληματική προσωπικότητα της Ελλάδας, είναι αφιερωμένη με πάθος στην εξερεύνηση του πλούτου της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, την οποία επιδιώκει να κάνει γνωστή στην διεθνή κοινότητα. Έχει υπάρξει ομιλήτρια στον Ο.Η.Ε για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Το 2009, η Μιμή Ντενίση τιμήθηκε με μία από τις υψηλότερες διακρίσεις για Ευρωπαία καλλιτέχνιδα από τη Γαλλική Δημοκρατία. Έλαβε το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής, “Chevalier de la Legion d’ Honneur”, για την συνολική προσφορά της.

Η κυρία Ντενίση έχει λάβει πολλά σημαντικά βραβεία, από Ελληνικούς και Διεθνείς φορείς. Από το ανώτατο Ίδρυμα της χώρας, από την Ακαδημία Αθηνών, από την Εκκλησία της Ελλάδας, από την UNESCO, από το διεθνές Who is who, από το Ίδρυμα «Maria Callas» στο Μονακό. Είναι επίσης Πρόεδρος του Ιδρύματος Οικουμενικού Ελληνισμού.

«Είμαστε χαρούμενοι που μία καλλιτέχνιδα με τέτοιο κύρος, από τις πλέον αναγνωρισμένες προσωπικότητες στο εξωτερικό, εντάχθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας – Γαλλίας. Η κυρία Ντενίση έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ιστορία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Θεάτρου και Πολιτισμού», δήλωσε η Γεωργία Κουβέλα, Πρόεδρος του IHDC-France.